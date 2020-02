Vantaan työllisyysaste ennätyksellisen korkea

Tilastokeskuksen tällä viikolla julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan Vantaan työllisyysaste oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä peräti 77,2 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä korkeampi vuodentakaiseen vertailukohtaan nähden. Vantaalla on käytössä tehokkaita toimintamalleja vaikeasti työllistyvien työllistymisen edistämiseksi ja tulevan työllisyyden kuntakokeilun myötä kunnan rooli vahvistuu työllisyyden hoidossa entisestään.

Työvoimatutkimuksen mukaan koko Suomen työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 72,1 prosenttia. Hallituskauden tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

– Todella hienoa, että Vantaalla ylitetään valtakunnalliset tavoitteet. Kuntakokeilun myötä voimme vielä tehdä paljon enemmän vantaalaisen työttömyyden eteen. Koko kunnan palvelutarjotin mahdollistaa oikeat polut asiakkaille, sanoo Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja Susanna Taipale-Vuorinen.

Myös avointen työpaikkojen määrä on poikkeuksellisen korkea. Vantaalla oli tammikuun 2020 lopussa avoinna 4 091 työnantajien TE-toimistoon ilmoittamaa, haussa olevaa tehtävää. Luku on 19,5 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2018. Avoimien työpaikkojen määrä on suurin vuoteen 2006 ulottuvassa TEM:n työnvälitystilastossa.

Samaan aikaan myös työttömien työnhakijoiden määrä on noussut hieman, mutta Vantaa on edelleen Suomen suurista kaupungeista alhaisimman työttömyysprosentin kärkikolmikossa yhdessä Espoon ja Vaasan kanssa. Tammikuussa työttömiä työnhakijoita oli Vantaalla 10 583, missä on 4,2 prosentin nousu vuoden takaiseen.

Työllisyyspalveluissa odotetaan parhaillaan työllisyyden kuntakokeilu mahdollistavan kokeilulain hyväksymistä eduskunnassa. Hallitusohjelmaan liittyvien työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työllistymistä ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen kehittämällä palveluja, jotka tunnistavat ja ratkaisevat työnhakijoiden yksilölliset palvelutarpeet ja työllistymisen esteet aiempaa paremmin.

