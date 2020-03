Ehdota nimeä Sipoonkorpeen vievälle sillalle

Marraskuun lopussa valmistui uusi jalankulku- ja pyöräilysilta Kuusijärveltä Sipoonkorven kansallispuistoon. Sillalle etsitään nimeä kaikille avoimella nimikilpailulla.

Nimeä voi ehdottaa 2.−31.3. verkkolomakkeella. Jokainen osallistuja voi osallistua kilpailuun yhdellä ehdotuksella, joka voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen. Nimeä pohtiessa innoittajana voi toimia esimerkiksi alueen historia tai luonto.

Vantaalla on järjestetty nimikilpailuja useasti aiemminkin, ja kilpailun kautta ovat nimen saaneet mm. Tikkurilan juna-aseman kauppakeskus Dixi ja Vantaan taidemuseo Artsi.

Nimiehdotuksen valitsee annettujen ehdotusten joukosta kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä ja sen hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta. Jos tulee useita samoja ehdotuksia, voittaja valitaan arvonnalla. Tavoitteena on ratkaista nimiehdotus toukokuun kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Valitun nimen ehdottaja palkitaan Vantaa-termosmukilla ja Finnkinon leffalipuilla (2 kpl).

Vanhan Porvoontien ylittävä ulkoilusilta on vaikuttava ilmestys: se sijaitsee kahden jyrkän kallionrinteen välissä noin 20 metrin korkeudessa. Teräksinen palkkisilta on tehty corten-teräksestä, jonka pinnalle muodostuu ulkoilmassa hapen ja kosteuden vaikutuksesta suojaava ruostekerros. Sillan kaiteissa on luontoaiheisia kuvioita, jotka on valaistu led-valoin.