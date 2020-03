Räätälöidyiltä rekrytreffeiltä löytyy osaajia yritysten tarpeisiin

Raija Pennasen edustama Pelican Rouge nappasi Veeti Takalan työntekijäkseen Yritysohjaamon järjestämiltä rekrytreffeiltä.

Vantaan kaupungin Yritysohjaamo järjesti Pelican Rougelle oman rekrytointitapahtuman. Yrityksen ongelmana oli työntekijöiden suuri vaihtuvuus ja runsaat sairauspoissaolot. Rekrytreffien kautta Pelican Rouge sai innokkaan ja sitoutuneen nuoren työntekijän Veeti Takalan.

– Oli ihan normaali koulupäivä ja tulossa oli työssäoppimisjakso. Opettajamme jakoi kiinnostuneille Pelican Rougen lappusia, joissa haettiin kesätyöntekijöitä. Sitä kautta tulin rekrytreffeille. Osallistuin pikahaastatteluun ja sain kutsun varsinaiseen työhaastatteluun, josta nappasin paikan työssäoppimisjaksolle ja kesätöihin, Takala muistelee.

̶ Haluamme palveluidemme, kuten rekrytreffien ja Vantaan Megarekryjen, kautta tarjota työnhakijoille aitoja kohtaamisia ja etenemisen mahdollisuuksia, jolloin työnantaja ja hakija pääsevät keskustelemaan kasvotusten. Monia työnhakijoita turhauttaa täyttää rekrytointilomakkeita yritysten nettisivuilla, koska monesti niihin ei tule mitään vastausta, ja silloin ne ovat myös omiaan luomaan huonoa työnantajamielikuvaa, sanoo koordinaattori Kirsi Tamminen Vantaan kaupungin Yritysohjaamosta.

Aluksi Veeti työskenteli asiakasvastaavana, mutta eteni pian vesipullojen ja -automaattien sekä kahviautomaattien ja kahvien kuljettajaksi. Tuntitöiden taustalla oli kuljetusalan meneillään olevat opinnot Keravan Keudassa sekä oma vahva kiinnostus alaan.

– Ajan maakunta-aluetta, johon kuuluu ajot muun muassa Hämeenlinnaan, Lahteen, Lohjalle ja Porvooseen. Olen ajanut muutkin piirit, kun tuurasin kesätöissä esimerkiksi Espoon ja Helsingin piireissä. Pidemmät matkat sopivat minulle hyvin, koska ajan niitä mielelläni. Minulle on työssäni tärkeää, että viihdyn, Takala korostaa.

Veeti Takala nauttii työstään ja kokee, että hänen työtään arvostetaan. Nuorena työntekijänä hän on iloinen siitä, että häneen luotetaan ja vastuukin on aika suuri, kun isoilla autoilla liikutaan pitkin Suomen teitä. Valmistumisen jälkeen häntä odottaa jo vakituinen työpaikka Pelican Rougella.

Henkilöstö etusijalla

Pelican Rouge pyrkii palkkaamaan erityisesti nuoria ja tarjoamaan matalan kynnyksen työpaikkoja. Yrityksen strategiassa työntekijät tulevat ensimmäisenä ja asiakkaat vasta toisena.

– Yritämme olla mahdollisimman joustava työnantaja ja tarjota hyviä työsuhde-etuja. Haluamme löytää vastauksen työntekijän tarpeeseen, Pelican Rougen HR Raija Pennanen sanoo.

– Määräaikaisuudelle pitää olla hyvät perusteet. Otamme uusia määräaikaisia työntekijöitä opinto- tai äitiysvapaan sijaisiksi. Lisäksi palkkaamme tuntityöntekijöitä, kun se on molempien osapuolten kannalta järkevää esimerkiksi opintojen oheen. Pääsääntöisesti rekrytoimme kuitenkin vakituisia työntekijöitä. Tänä vuonna vakinaistamme kaikki määräaikaiset työsuhteet vuoden loppuun mennessä.

Pennasen mukaan Pelican Rouge etsii ennen kaikkea hyvää tyyppiä. Esimerkkinä hän mainitsee taannoisen aluepäällikön haun, johon ei asetettu mitään koulutusvaatimuksia. Tärkeintä oli, mitä valittava ”tyyppi” on aiemmin tehnyt, pystyykö hän kantamaan vastuun ja osoittaa omalla osaamisellaan, että hän on oikea henkilö tehtävään.

– Pyrimme kouluttamaan, mutta ihan ruohonjuuritasolta emme pysty lähtemään, koska työntekijätarve on heti. Huoltoteknikolla täytyy muun muassa olla perustietämys ja koulutus sähkölaitteista ja tekniikasta, Raija Pennanen toteaa.

Haasteina suuri vaihtuvuus ja sairauspoissaolot

Viime aikoina Pelican Rougessa on kiinnitetty erityistä huomiota työntekijöiden vaihtuvuuteen ja sairauspoissaoloihin. Sen takia rekrytoinnin painopiste on siirtynyt erityisesti sitouttamiseen.

– Meillä oli tosi kovia hakijoita huoltoteknikoksi. Haastattelimme kahdeksan hakijaa, joista valitsimme 52-vuotiaan herran, joka oli ollut vuoden työttömänä. Ikänsä puolesta hän ei ollut kovimmassa kärjessä monessa työpaikassa, mutta persoona vakuutti. Hän sopii työtiimimme ja kevyellä koulutuksella saamme hänestä hyvän tekijän. Näkisin, että 52-vuotias työtön, jolla on kova halu tehdä töitä, on hyvin sitoutunut työntekijä, Pennanen tuumii.

Pelican Rougella on avoimia työpaikkoja esimerkiksi vesi- ja kahviautomaattien hoidossa olevat asiakasvastaavien paikat, huoltoteknikot, kuljetus- ja varastotehtävät sekä toimihenkilötehtävät. Heillä on noin 160 työntekijää, joista 130 on vakinaista, 10 määräaikaista ja loput tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä. Lisäksi on opinto- tai äitiysvapaalla olijoita.

Rekrytreffit pähkinänkuoressa

Vantaan kaupungin Yritysohjaamo järjestää maksuttomia rekrytreffejä, jotta osaava työvoima kohtaa yritysten työvoimatarpeet. Työnantajan ei tarvitse tehdä muuta kuin valmistautua esittelemään itsensä ja avoinna olevat työpaikat sekä pikahaastattelemaan (5–10 minuuttia/henkilö) motivoituneet työnhakijat. Yritysohjaamon työntekijät vastaavat tapahtuman kaikista järjestelyistä, ja yritys saa käyttöönsä tilat hyvien kulkuyhteyksien päästä Tikkurilasta tapahtuman ajaksi.

Rekrytreffit on tarkoitettu erityisesti yrityksille, jotka tarvitsevat tehokkaan tavan löytää potentiaalisia työntekijöitä useampaan avoimeen paikkaan yhtäaikaisesti. HR-henkilöstö tapaa samalla kertaa useita työnhakijoita, joista he voivat valita avoimeen tehtävään sopivimman osaajan. Treffeillä yrityksen edustajat tapaavat kolmessa tunnissa useita osaajia, joilla on oikea asenne ja halu työllistyä. Näin säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa.

Yritys saa kaikkien tapahtumaan osallistuneiden yhteystiedot, jotta hakijoille on helppo ilmoittaa jatkosta. Osan kanssa voi sopia ajan tarkempaan haastatteluun ja osalle ilmoittaa, ettei heidän kanssaan jatketa tällä kertaa keskusteluja.

Yritysohjaamosta yritykset saavat tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin. Lisäksi tarjolla on neuvoja esimerkiksi erilaisista rekrytoinnin tukimuodoista, kuten palkkatuesta, Vantaa-lisästä ja kesätyöseteleistä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Kirsi Tammiseen, p. 043 824 9970, kirsi.tamminen@vantaa.fi.

Teksti Marika Viherlaiho

Kuva Irina Patrikainen

Tulevat rekrytreffit ja muut rekrytointitapahtumat

***

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.