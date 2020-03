Tanskan asuntoministeri tutustui asunnottomuuden ehkäisyyn Vantaalla

Tanskan asuntoministeri Kaare Dybvad Bek vieraili tänään Vantaalla tutustumassa kaupungin sosiaali- ja nuorisopalveluissa tehtävään työhön asunnottomuuden ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtaja vs. Anna Cantell-Forsbom kertoi Vantaan asunnottomuustyöstä. Vantaa on mukana kansallisissa asunnottomuusohjelmissa ja asunnottomuutta on torjuttu meillä hyvin tuloksin mm. toteuttamalla asunto ensin -periaatetta, ennaltaehkäisevällä työllä, vertaistuella, vapautuvien vankien parissa tehtävällä sosiaalityöllä ja mielenterveyskuntoutujille suunnatuilla tukiasunnoilla.

Tanskalaisvieraat kävivät tutustumassa myös Nuorten monitoimitila Liitoon ja siellä sijaitseviin nuorten aikuisten palveluihin sekä Ohjaamoon. Nuorisotyön esimies Maija Mahon esitteli vieraille Liidossa tarjottavia palveluita, joilla edistetään nuorten asunnonsaantia.

20-henkiseen tanskalaisdelegaatioon kuului ministerin lisäksi Tanskan Suomen suurlähettiläs Charlotte Laursen, kansanedustajia ja virkamiehiä. Kaksipäiväisellä vierailullaan delegaatio käy myös Y-säätiön, Pelastusarmeijan sekä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun vieraana.

