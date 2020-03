Rekolanmäen koululta koalapusseja Australian maastopalojen nelijalkaisille uhreille

Australiaa piinanneet maastopalot uhkasivat paitsi ihmisiä myös mantereen eläimiä. Ahdinkoon joutuneet suloiset eläinvauvat herättivät auttamishalun Rekolanmäen koulussa ja nyt Pohjois-Queenslandiin on lähdössä 4.–6.-luokkalaisten ompelemia koalapusseja.



The Guardian uutisoi 3.1.2020, että asiantuntijoiden mukaan Australiassa kuukausia kestäneet tulipalot ovat ajaneet useita eläinlajeja kohti sukupuuttoa ja heikentäneet mantereella vuosikymmenien aikana tehtyä suojelutyötä. Sen lisäksi, että liekit ja palokaasut surmasivat eläimiä, tuhosivat palot myös eläinten elinympäristöjä.

Australian ympäristöministeri arvioi tammikuun alussa, että jopa noin 30 prosenttia Uuden Etelä-Walesin rannikolla elävistä koaloista oli saattanut kuolla maastopaloissa. Tämä tarkoittaa, että jopa noin 8400 koalaa olisi kuollut, ja koalanpoikasia jäänyt ilman emon pussin turvaa.

Rekolanmäen koulun opettaja Ulla Fallström sai idean koalapusseista Faceboook-ryhmästä.

– Kuten uutisista olemme saaneet lukea, on hätä ollut Australiassa suuri ja paljon emoja menehtynyt, joten apuvälineet ovat tarpeen, kertoo käsityötä 4.–6.-luokkalaisille Rekolanmäen koulussa opettava Fallström. Rekolanmäestä on kaikkiaan valmistumassa n. 40 koalapussia.

– Valitsimme koalojen kokoisen pussikoon siksi, että se on oppilaille hyvän kokoinen työ tekstiilityön tunneille, valottaa Fallström taustoja lisää. – Se toki sopii muillekin suhteellisen saman kokoisille eläimille, kuin vain koalille, jatkaa hän.

Vastuullisuutta oppilaille mukavalla tavalla

Kaavat koalapusseihin löytyivät Facebook-ryhmän kautta. Kankaiden käytössä on tarkat säännöt. Vuorikankaaksi soveltuu lähinnä flanelli ja päällyskankaaksi vahva puuvilla. – Kierrätyskankaita ei saanut käyttää ja muiden eläinten hajujen tarttumista tuli välttää, joten hankimme kankaat projektiin ihan erikseen. Koulun kangasvarastokin oli sopivasti varsin tyhjä, nauraa Fallström.

Kuvat suloisista eläinvauvoista pusseissa olivat omiaan herättämään auttamishalun. – Innostuin ajatuksesta, että oppilaille voi opettaa vastuullisuutta ja osallistumista varsin helpolla tavalla, summaa Fallström koalapussien ompelun taustoja.



Australiassa on tilanne palojen jälkeen jo rauhoittunut eikä sinne enää odoteta kansainvälistä apua, kuten kriisin pahimpaan aikaan. Suomesta lähtevillä lahjoilla on kuitenkin suora osoite Townsvillessä, jonne on ollut vaikeampi saada tavaraa pitkien välimatkojen vuoksi. Rekolanmäenkin oppilaiden koalapussit matkaavat Pohjois-Queenslandiin.

Kuva: Ulla Fallström