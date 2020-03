Koululaisten matkakorttien hakuaika ensi lukuvuodeksi on alkanut – hakeminen onnistuu näppärästi Wilman kautta

Vantaalla perusopetuksen oppilaat voivat saada maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatkan pituus ylittää määritellyt kilometrirajat, matka on vaikea tai koulukuljetusta tarvitaan terveydellisten syiden vuoksi. Koulumatkaetua haetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Koulumatkaedun hakeminen on uudistunut ja lukuvuoden 2020-2021 hakemukset tehdään ensisijaisesti Wilma-järjestelmän kautta. Wilmassa hakemukseen on mahdollista lisätä liitteitä ja hakemusta on myös mahdollista muokata, mikäli sitä ei ole otettu käsittelyyn. Koulukuljetuspäätökset julkaistaan Wilmassa.

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, voi koulumatkaetua hakea tuttuun tapaan verkkosivuiltamme löytyvällä tulostettavalla koulukuljetushakemuksella. Paperinen hakemus palautetaan koululle tai Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle (PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki).

Koulukuljetusten hakuajat

Lukuvuoden 2020-2021 koulukuljetushakemukset tulee palauttaa seuraavasti

7.-9. luokalle menevät oppilaat 31.3.2020 mennessä

1.-6. luokalle menevät oppilaat 30.4.2020 mennessä

erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 31.5.2020 mennessä (tai heti kun syksyn koulupaikka on selvillä)

Uutta hakemusta ei tarvitse täyttää, jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus useamman lukuvuoden ajaksi, eivätkä tiedot ole muuttuneet. Uusi hakemus täytetään, jos oppilaan koulu tai kotiosoite muuttuu tai jos koulukuljetuspäätös ei ole voimassa seuraavalle lukuvuodelle.

Myönnetyt koululaismatkakortit kannattaa käydä lataamassa Vantaa-infossa jo kesä- tai heinäkuussa, kun on saanut koulukuljetuspäätöksen; näin välttää mahdolliset ruuhkat juuri ennen koulun alkamista. Latausta varten tarvitaan mukaan oppilaan henkilöllisyystodistus, ja mahdollinen aiempana lukukautena käytössä ollut koululaismatkakortti.

Lisää tietoa koulukuljetuksesta sekä -hakemuksesta löytyy verkkosivuiltamme.