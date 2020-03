Vapaa-ajan lautakunnassa Elmon uimahallin tarveselvitys

Lautakunta saa 17.3.2020 kokoukseen käsiteltäväkseen Elmon uimahallin tarveselvityksen, jossa on selvitetty pääaltaan eri kokoja (asia 15).

Korson koulun yhteydessä olevan uimahallin poistuessa käytöstä alueelta poistuvat uimahallipalvelut. Uuden uimahallin sijoituspaikaksi valittiin kaupunginhallituksen päätöksellä Elmon urheilupuisto. Alueella on voimassa oleva kaava, joka mahdollistaa uimahallin ja maauimalan rakentamisen.

Elmon uimahallin kävijämääräennuste on 300 000 - 350 000 kävijää vuodessa, keskimäärin noin 1 000 kävijää päivässä, mikä on tilojen mitoituksen lähtökohta. Bruttoala 50 metrin uima-altaalla on n. 9 500 m2 ja huoneala n. 8 700 m2.

Työryhmä on selvittänyt tarveselvitystä tehdessään eri pääaltaan kokoja ja päätynyt 10-rataiseen 50 metrin altaaseen, joka on jaettavissa liikkuvalla kaksiosaisella kannaksella kahteen tai neljään 25 metrin altaaseen tai 50 metrin ja 25 metrin allasyhdistelmiin ilman varsinaista katsomoa. Helpon huollettavuuden, korjattavuuden, varmatoimisuuden, ja elinkaarikustannusten kannalta työryhmä esittää käytettäväksi teräsaltaita. Tarveselvityksen tilaohjelman ja vaihtoehtoisten tilaohjelmien perusteella tehty kustannusennuste on 50 metrin altaalla 34,7 milj. € ja teräsaltailla 35,9 milj. €.

