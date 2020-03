Vantaa on varautunut koronaviruksen leviämiseen

Vantaan kaupunki on vahvistanut varautumista maailmalla ja Suomessa nopeasti leviävän koronaviruksen leviämisen torjunnassa. Ohjeita on annettu ja jaetaan säännöllisesti niin asukkaille kuin henkilöstöllekin. Asukkaille löytyy ajankohtainen tieto vantaa.fi -verkkosivulta.

- Nyt tarvitaan kaikkien vantaalaisten palveluissa mukana olevien sitoutumista ja huolellisuutta viruksen leviämisen torjunnassa. Tarvitsemme myös vantaalaisten vastuullisuutta. Jos epäilet tartuntaa, toimi ohjeiden mukaan, korostaa Ritva Viljanen.

Kaupungin johto käsittelee virustilannetta kokouksissa, joita on kuluvalla viikolla ollut useita. WHO päätti, että tilanne on muodostunut pandemiaksi. Vaikka Suomessa tilanne ei vielä luokitella pandemiaksi, ministeriöt ovat antaneet aikaisempaa laajemmat suositukset. Vantaa aktivoi näiden perusteella häiriötilanteiden johtoryhmänsä. Ryhmä saa säännöllisesti tilannekatsauksen niin maailmalta kuin Suomesta ja Vantaalta. Valtioneuvoston tämän päivän linjaukset huomioidaan Vantaan ohjeissa. Johto seuraa THL:n tilannearviota ja suosituksia, päättää toimenpiteistä Vantaalla ja varautuu tilanteen nopeisiinkin muutoksiin. Lisäksi koronaviruksen aiheuttamaa asioiden hoitoa ohjaa ja suunnittelee alan asiantuntijoista koottu pandemiaryhmä.

Uusia ohjeita ja matkustusrajoituksia

Tähän mennessä on päätetty muun muassa ohjeiden päivityksestä, henkilöstön omasta varautumisesta ja toimintaohjeista, viestinnän tehostamisesta ja pandemiatyöryhmän toiminnan ja kokoonpanon päivittämisestä.

Epidemia-alueilta palaavia päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon työntekijöitä sekä pelastuslaitoksen operatiivista henkilöstöä pyydetään jäämään kotiin etätöihin neljäksitoista vuorokaudeksi matkaltapaluupäivästä lähtien.

Samaa käytäntöä suositellaan kaupungin yhtiöille ja yksityisille palveluntuottajille. Muita kuin edellä mainituissa palvelutehtävissä olevia kaupungin työntekijöitä kehotetaan matkalta palattuaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jossa arvioidaan mahdollinen tarve pysyä poissa työpaikalta.

Vantaalla työskentelevät eivät saa tehdä virkamatkoja epidemia-alueille ja muutoinkin matkustamista rajoitetaan. Kevään aikana virkamatkoja voi tehdä vain erityisistä syistä. Myöskään kansainvälisiä vierailuryhmiä ei oteta kevään aikana vastaan.

Kaupungin järjestämät opiskelijaryhmien ulkomaille suuntautuvat opintomatkat ja vastaavat peruutetaan lukukauden loppuun saakka. Kouluissa ja oppilaitoksissa sekä päiväkodeissa kansainvälisiä vierailuja ei oteta vastaan kuluvan lukuvuoden loppuun saakka. Vantaa suosittelee epidemia-alueelta palaavien oppilaiden tai varhaiskasvatuksen lasten jäämistä kotiin neljäksitoista vuorokaudeksi matkalta paluun jälkeen.

Vantaa peruu hallituksen suosituksen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Myös muiden tilaisuuksien ja kokoontumisten järjestämistä linjataan pikaisesti.

Kaupungin palvelupisteisiin ja työpisteisiin jaetaan hygieniavälineitä ja ohjeita muun muassa kättelystä ja käsien pesusta.

- Ohjeiden päivittäminen on tilanteen jatkuvasti muuttuessa myös jatkuvaa toimintaa. Tiukkojen matkustusrajoitusten tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä kaupungin palveluissa. Viestimme vantaalaisille on, että tilanne on hallinnassa. Olemme hyvin varautuneita. Seuraamme tiiviisti valtakunnallisia ohjeita ja suosituksia, ja reagoimme muutoksiin pikaisesti, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Pandemiaryhmä seuraa tilannetta

Vantaa on päivittänyt ohjeistustaan pandemian varalle sekä perustanut pandemiajohtoryhmän. Pandemiatyöryhmä on tiiviissä yhteydessä terveydenhuollon valtakunnallisiin ja alueellisiin toimijoihin, kuten THL:ään ja HUS:iin. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja linjata torjuntatoimia, koordinoida pandemian aikaista toimintaa ja päivittää säännöllisesti varautumissuunnitelmaa.

Vantaalla tartuntatautien ja siten myös COVID-19 -infektion torjunnasta vastaa ylilääkäri Kirsi Valtonen, jolla on kokemusta erilaisiin tartuntatautiuhkiin varautumisesta. Vantaalla varaudutaan tällä hetkellä laajoihin joukkoaltistuksiin sekä tulevaa ennakoiden sairastuneiden määrän kasvuun. Helsinki-Vantaan lentokenttä tuo Vantaalle lisähaasteita tartuntatautien torjuntaan. Vantaa on vahvistanut tartuntatautiyksikön resurssointia.

Mahdollisesta karanteenista päättää Vantaan alueella tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen. Ensisijainen karanteenipaikka on henkilön oma koti ja on varauduttu myös siihen, että riskiryhmiin kuuluvia perheenjäseniä joudutaan sijoittamaan muualle karanteenin ajaksi.

Vantaalaisille

Vantaa.fi sivuilla ylläpidetään ajankohtaista tietoa Vantaan tilanteesta ja linkitetään valtakunnallisiin tilannekatsauksiin ja ohjeisiin.

Neuvontapuhelin 09 8395 0070 on tarkoitettu kaikille vantaalaisille, jotka pohtivat miten koronavirus vaikuttaa heidän arkeensa tai jos uskoo altistuneensa koronavirukselle tai arvelee saaneensa tartunnan. Numerossa palvellaan vantaalaisia arkisin kello 8 - 16. Kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin vantaalaisia neuvoo Päivystysapu, puh. 116 117.

Sähköposti korona@vantaa.fi tukee tiedonjakoa, jos soittaminen ei jostain syystä onnistu.

Vantaa.fi:ssä tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä