Tietoa oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille koronavirukseen liittyen 12.3.

Päivitys 13.3. klo 14.30: Wilmassa oli käyttökatko ti 13.3. Katkon vuoksi julkaisemme myös verkkosivuillamme 12.3. kouluille ja oppilaitoksille Wilman kautta jaettua tietoa koronavirukseen liittyen. Ohjeistamme oppilaita ja opiskelijoita myös suoraan paikan päällä. Pahoittelemme Wilman käyttökatkoksesta käyttäjille aiheutunutta haittaa. Lue myös uudempi tiedotteemme koronavirukseen liittyen.

Laatimispäivä: 12.3.2020

13.3.2020 Vantaan perusopetuksessa koulut pyrkivät toimimaan mahdollisimman normaalilla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myös yli 500:n oppilaan koulut toimivat normaalisti. Perjantaille ja maanantaille suunnitellut retket ja vierailut perutaan mahdollisuuksien mukaan ja rehtorin harkinnan perusteella. Koulut tiedottavat asiasta tapauskohtaisesti. Ulkomaille suuntautuneet leirikoulut on jo aiemmin peruutettu tämän kevään osalta.

Koska emme tiedä valtiovallan linjauksia seuraavalle viikolle, niin varotoimenpiteenä perusopetuksen oppilaat ovat saaneet ohjeen ottaa kotiin oppikirjat ja -materiaalit sekä mahdolliset henkilökohtaiset laitteet (tablet, chromebook, kannettavat) kotiin.

Maanantaina 16.3.2020 alkavan viikon opetusjärjestelyistä lähetetään tiedote Wilman välityksellä viimeistään maanantaina 16.3.2020. Jos tilannekuva muuttuu viikonlopun aikana, niin tarvittaessa asiasta tiedotetaan aikaisemmin.

Ylioppilaskokeiden järjestämiseen liittyen oppilaitoksissa noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita. Ohjeet päivittyvät ja niitä seurataan säännöllisesti oppilaitosten toimesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen

Tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa on kuitenkin tärkeää, että kouluissa ja kodeissa oppilaiden kanssa käsitellään heitä askarruttavia kysymyksiä:

Korona puhuttaa tällä hetkellä miltei kaikenikäisiä lapsia ja nuoria

Lapsen ja vanhempien onkin nyt hyvä keskustella asiasta yhdessä. Lapsi voi kertoa omin sanoin, mitä hän tietää ja millaisia ajatuksia se herättää. Lapset reagoivat eri tavalla tämän tyyppisiin asioihin. Joissakin asia ei herätä tuntemuksia ja toinen haluaa keskustella asiasta enemmän. Jos asiasta ei halua puhua, niin sekin on sallittua. On kuitenkin epätodennäköistä, että tautiin sairastuisi ja mikäli niin kävisi on hoito Suomessa hyvää. Tämä on hyvä pitää mielessä.

Jos asia mietityttää lasta niin siitä kannattaa kertoa opettajalle. Jos haluatte kodin ulkopuolista keskusteluapua asiaan, voitte olla yhteydessä esimerkiksi oman esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen kuraattoriin, terveydenhoitajaan tai psykologiin. Varhaiskasvatuksessa yhteyttä voi ottaa varhaiskasvatuksen kuraattoreihin ja psykologeihin.

Lisätietoja asiasta saa esimerkiksi:

MLL:n sivuilta, kuinka puhua lapsen kanssa koronasta.

Terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin yhteystiedot löydät Vantaan kaupungin internet sivuilta.