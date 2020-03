Tietoa oppilaille, opiskelijoille ja huoltajille koronavirukseen liittyen 13.3.

Julkaisemme myös verkkosivuillamme varhaiskasvatukseen, kouluille ja oppilaitoksille jaettua tietoa koronavirukseen liittyen. Ohjeistamme kuitenkin päiväkotilasten huoltajia ensisijaisesti sähköpostitse, perusopetuksen ja lukioiden oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia Wilman kautta ja Varian opiskelijoita ja huoltajia Studentan kautta.

Lue oppilas/opiskelija/huoltajatiedotteet alta

Tiedote varhaiskasvatuksen lasten huoltajille koronatilanteeseen liittyen 13.3.

Toiminta varhaiskasvatuksen toimipisteissä jatkuu edelleen mahdollisimman normaalilla tavalla.

Tarkoituksena on estää koronaviruksen mahdollinen leviäminen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Koska koronaviruksen epidemiatilanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on muuttunut nopeasti, maiden ja alueiden luokittelusta epidemia-alueeksi on luovuttu (THL). Vantaan kaupungin linjauksen mukaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstöä pyydetään jäämään kotiin 14 vrk palattuaan ulkomailta (Viroa lukuunottamatta). Tämä voi jatkossa vaikuttaa jonkun verran palveluiden järjestämiseen.

Ulkomailta palaavia lapsia pyydetään jäämään kotiin 14 vrk palattuaan ulkomailta (Viroa lukuunottamatta).

Varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat peruneet suunniteltuja retkiä ja vierailuja ja esimerkiksi esiopetuksen uintiopetus on peruttu. Muutoksista tiedotetaan tapauskohtaisesti.

Vantaan kaupungin tartuntatautiyksikkö on mahdollisesti voinut määrätä jonkun henkilön karanteeniin. Niissä tilanteissa toimipisteessä toimitaan tartuntatautiyksikön ohjeiden mukaisesti.

Seuraamme viranomaisten linjauksia ja tiedotamme mahdollista muutoksista palveluihin.

—

Tiedote perusopetuksen oppilaille ja huoltajille koronatilanteeseen liittyen 13.3.

Vantaan häiriötilanteiden johtoryhmä seuraa THL:n tilannearviota ja suosituksia ja päättää toimenpiteistä Vantaalla. Tilanne saattaa muuttua nopeastikin, siksi ohjeita henkilöstölle ja asukkaille päivitetään säännöllisesti.

Tarkoituksenamme on varmistaa, että koulutyö jatkuu mahdollisimman normaalina ja estää koronaviruksen mahdollinen leviäminen päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Suositusten mukaan ulkomailta (Viroa lukuun ottamatta) palaavia lapsia, nuoria ja opiskelijoita pyydetään jäämään kotiin 14 vuorokaudeksi matkalta paluun jälkeen. Poissaolosta tulee ilmoittaa normaalikäytännön mukaisesti ja tehtävistä sopia opettajan kanssa.

Opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita:

1.-2.-luokkalaisten iltapäiväkerhotoiminta jatkuu normaalisti. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

Teppo-, jopo ja tet-harjoittelut perutaan kevään osalta.

Leirikouluja ei pidetä kevätlukukauden aikana.

Uinnit ja koulujen väliset urheilukilpailut perutaan toistaiseksi. Koulujen kerhotoiminta jatkuu normaaliin tapaan, jollei kerhon järjestäjä peru kerhoa.

Koulujen kerhotoiminta jatkuu normaaliin tapaan, jollei kerhon järjestäjä peru kerhoa.

Muuten opetus järjestetään mahdollisimman normaaliin tapaan.

Kevätjuhlien osalta tilanne tarkentuu myöhemmin.

Vanhempainillat ja muut vastaavat koulun järjestämät tapahtumat perutaan tai käytetään etäyhteyksiä.

Kodin ja koulun lauantain yhteistyöpäivät perutaan kevään osalta

Viestinnästämme:

Wilma on ensisijainen viestintäkanava.

Wilman mahdollisen käyttökatkon aikana koululla voidaan tiedotteet jakaa myös paperisena.

Varalla on myös vantaa.fi-sivusto, jonne keskitetysti laitetaan tiedotteet. Seuratkaa myös koulujen FB-sivuja ja koulujen kotisivuja tilanteissa, joissa Wilma ei toimi.

—

Tiedote toisen asteen opiskelijoille ja huoltajille koronatilanteeseen liittyen 13.3.

Vantaan häiriötilanteiden johtoryhmä seuraa THL:n tilannearviota ja suosituksia ja päättää toimenpiteistä Vantaalla. Tilanne saattaa muuttua nopeastikin, siksi ohjeita päivitetään säännöllisesti.

Tarkoituksenamme on varmistaa, että opiskelu jatkuu mahdollisimman normaalina ja estää koronaviruksen mahdollinen leviäminen oppilaitoksissa. Suositusten mukaan ulkomailta (Viroa lukuun ottamatta) palaavia opiskelijoita pyydetään jäämään kotiin 14 vuorokaudeksi matkalta paluun jälkeen. Poissaolosta tulee ilmoittaa normaalikäytännön mukaisesti ja tehtävistä sopia opettajan kanssa.

Opetuksen järjestämiseen liittyviä asioita:

Opetus järjestetään mahdollisimman normaaliin tapaan alla mainituin poikkeuksin

Matkoja, retkiä ja vierailuja ei järjestetä kevätlukukauden aikana

Uinnit ja mahdolliset oppilaitosten väliset urheilutapahtumat perutaan toistaiseksi

Varian valmistujaisjuhlien ja lukioiden ylioppilasjuhlien järjestämisen osalta tilanne tarkentuu myöhemmin

Vanhempainillat ja muut vastaavat oppilaitosten järjestämät tapahtumat perutaan tai käytetään etäyhteyksiä

Ylioppilastutkinnon järjestäminen:

Ylioppilastutkinnon reaaliaineiden koepäiviä aikaistetaan viikolla koronavirustilanteen johdosta. Päivitetty aikataulu alla:

ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 17.3. (siirretty 24.3. päivästä): uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

ke 18.3: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 19.3. (siirretty 26.3.päivästä): psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 20.3: vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä)

Ylioppilaskokeiden järjestämisessä noudatetaan ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen.

Viestinnästämme:

Wilma on ensisijainen viestintäkanava lukioissa ja Studenta Variassa

Wilman mahdollisen käyttökatkon aikana lukioilla voidaan tiedotteet jakaa myös paperisena.

Varalla on myös vantaa.fi-sivusto, jonne keskitetysti laitetaan tiedotteet. Seuratkaa myös oppilaitosten sosiaalisen median palveluita ja oppilaitosten kotisivuja tilanteissa, joissa Wilma ei toimi.

Korona puhuttaa lapsia ja nuoria

Korona puhuttaa tällä hetkellä miltei kaikenikäisiä lapsia ja nuoria. Lasten, nuorten ja huoltajien onkin nyt hyvä keskustella asiasta yhdessä. Lapsi voi kertoa omin sanoin, mitä hän tietää ja millaisia ajatuksia se herättää. Lapset ja nuoret reagoivat eri tavalla tämän tyyppisiin asioihin. Joissakin asia ei herätä tuntemuksia ja toinen haluaa keskustella asiasta enemmän. Jos asiasta ei halua puhua, niin sekin on sallittua. On kuitenkin epätodennäköistä, että tautiin sairastuisi ja mikäli niin kävisi on hoito Suomessa hyvää. Tämä on hyvä pitää mielessä.

Jos asia mietityttää lasta niin siitä kannattaa kertoa lapsen ryhmän työntekijälle tai opettajalle. Jos haluatte kodin ulkopuolista keskusteluapua asiaan, voitte olla yhteydessä esimerkiksi oman esiopetuksen, koulun tai oppilaitoksen kuraattoriin, terveydenhoitajaan tai psykologiin. Varhaiskasvatuksessa yhteyttä voi ottaa varhaiskasvatuksen kuraattoreihin ja psykologeihin.

Lisätietoja asiasta saa esimerkiksi:

MLL:n sivuilta, kuinka puhua lapsen kanssa koronasta

Terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin yhteystiedot löydät Vantaan kaupungin internet sivuilta.