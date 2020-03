Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Elmon uimahallin tarveselvityksen

Vapaa-ajanlautakunta päätti tiistain kokouksessaan hyväksyä Elmon uimahallin tarveselvityksen. Seuraavaksi tarveselvitys etenee hyväksyttäväksi tekniseen lautakuntaan. Samalla teknisen lautakunnan käsittelyyn siirtyy kustannusarvioennuste, joka on 35,9 miljoonaa euroa.

Korson koulun yhteydessä olevan uimahallin poistuessa käytöstä alueelta poistuvat uimahallipalvelut. Uuden uimahallin sijoituspaikaksi valittiin kaupunginhallituksen päätöksellä Elmon urheilupuisto. Alueella on voimassa oleva kaava, joka mahdollistaa uimahallin ja maauimalan rakentamisen.

Elmon uimahallin kävijämääräennuste on 300 000 - 350 000 kävijää vuodessa, keskimäärin noin 1 000 kävijää päivässä, mikä on tilojen mitoituksen lähtökohta. Uimahallin kokonaispinta-ala 50 metrin uima-altaalla on n. 9 500 m2 ja huoneala n. 8 700 m2.

Työryhmä on selvittänyt tarveselvitystä tehdessään eri pääaltaan kokoja ja päätynyt 10-rataiseen 50 metrin altaaseen, joka on jaettavissa liikkuvalla kaksiosaisella kannaksella kahteen tai neljään 25 metrin altaaseen tai 50 metrin ja 25 metrin allasyhdistelmiin ilman varsinaista katsomoa. Helpon huollettavuuden, korjattavuuden, varmatoimisuuden, ja elinkaarikustannusten kannalta työryhmä esittää käytettäväksi teräsaltaita. Tarveselvityksen tilaohjelman ja vaihtoehtoisten tilaohjelmien perusteella tehty kustannusennuste on 50 metrin altaalla 34,7 milj. € ja teräsaltailla 35,9 milj. €, asia 15.

Korona-tilanteen vaikutuksista vapaa-ajan palveluihin tietoa lautakunnalle

Eri vapaa-ajan palveluista vastaavat palvelualuejohtajat antoivat lautakunnalle katsauksen palveluiden järjestämisestä Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana. Vapaa-ajan palvelut on pääosin keskeytetty ja kaikki tapahtumat on peruttu.

Nuorisopalvelut ovat tehostaneet jalkautumista julkisille paikoille. Osa kuvataiteen ja musiikin perusopetuksesta järjestetään etänä, kuten myös osa aikuisopiston opetuksesta. Vantaa-infot palvelevat normaalisti Tikkurilassa ja Myyrmäessä, Korson piste on suljettu. Tarkemmat tiedot vapaa-ajan palvelujen järjestämisestä julkaistaan erillisellä tiedotteella.

Aikuisopiston kurssimaksut käsittelyyn lisälistalla

Lautakunta käsitteli lisälistan asiana Korona-tilanteen vaikutuksia aikuisopiston ilmoittautumisiin ja kurssimaksuihin. Lautakunta päätti, että kurssi-ilmoittautumisen voi perua ajanjaksolla 18.3.-31.5.2020 maksutta. Samoin päätettiin, että jo maksettuja kurssimaksuja ei palauteta.

Markkinointitukea suurille kaupunkitapahtumille

Lautakunta myönsi kaupunkimarkkinointitukea BRQ Vantaa -festivaalille, Tikkurila Festivaalille ja Vantaa Rockille ja maantiepyöräilyn SM-kilpailuille, asiat 10, 11, 12 ja 17.

Osa liikuntatapahtumiin ja nuorisopalveluihin liittyvistä kohdeavustuksista otettiin pois esityslistalta, koska tapahtumat oli suunniteltu järjestettäväksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

