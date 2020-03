Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin

I detta informationsbrev uppdaterar vi avvikelser i hälso- och socialtjänsterna.

Coronarådgivning

Telefonrådgivning tfn (09) 8395 0070 vardagar kl. 8–16. Ring numret om du

funderar på hur coronavirus påverkar din vardag

misstänker att du har utsatts för viruset

tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Jag klarar mig inte hemma med mina andningssymptom – vad ska jag göra?

Nummer för coronavirusrådgivning för alla Vandabor. Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070 vardagar kl. 8–16

Ring numret om du

funderar på hur coronavirus påverkar din vardag

misstänker att du har utsatts för viruset

tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Hälsovårdstjänster

Mårtendals coronahälsåstation

Mårtensdals hälsostation fungerar som epidemihälsostation i Vanda för patienter med koronavirussymptom (symtom i luftvägarna). Man kan inte komma till Mårtensdals hälsostation utan tidsbokning. Patienterna hänvisas till Mårtensdals hälsostation via telefonservice på numret 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16). Övriga tider kan man ringa jourhjälpen tfn 116 117. Adress: Bredängsvägen 3, 4 vån., 01620 Vanda.

Kontakta Jourhjälpen bara om hälsotillståndet är sådant att anvisningarna för egenvård inte räcker till. Misstanke om coronavirussmitta är inte längre en orsak att ringa Jourhjälpen eller hälsostationerna.

Patienter, som vanligtvis besöker Mårtendals hälsåstation

Patienter med andra ärenden som vanligtvis besöker Mårtensdals hälsostation hänvisas till de övriga hälsostationernas dagpolikliniker.

Västerkulla hälsostation är stängd tills vidare

Mun- och tandhälsovården, och tal- och ergoterapin fungerar som vanligt. Dagpoliklinikverksamheten vid Västerkulla hälsostation har flyttats till Håkansböle hälsostation.

INR-mottagningen har flyttats till onsdag kl. 13–14.

Björkby hälsostation stänger 20.3.2020 kl. 15.00.

Björkby hälsostation stänger 20.3.2020 undantagsvis redan kl. 15.00. Patienter som plötsligt insjuknar vårdas på Korso hälsostation.

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd tills vidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd fr.o.m. 18.3.2020.

Hälsostationer

OBS! Om du misstänker coronavirussmitta ber vi dig alltid kontakta hälsostationen eller jouren per telefon innan du uppsöker en vårdenhet:

Hälsostationernas telefonservice 09 839 50 000 betjänar dig vardagar kl. 8–16

Hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Hälsostationerna är hårt belastade på grund av coronaepidemin. Vi beklagar situationen.

Just nu svarar vi på hälsostationernas telefonservicenummer 09 839 50 000 endast på brådskande samtal. Vi ber att ni kontaktar oss senare i ärenden som inte är brådskande.

För tillfället är det inte möjligt att lämna önskemål om återuppringning

Via Maisa kan man inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare (tid kan bokas till psykiatrisk sjukskötare).

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Ange dina symptom i Kliniks webbtjänst. Vi kontaktar dig inom två vardagar.

Brådskande ärenden under coronaepidemin

Ring tfn 09 839 50 000 vardagar kl. 8–16.

Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Om du insjuknar akut och du inte misstänker coronavirus kan du gå till vilken som helst av hälsostationerna i Vanda. Undantag utgör patienter med husläkare och invånare från annan ort som ska söka sig till den egna hälsostationen. Kontakta oss genast på morgonen vid akuta ärenden.

Familjeplaneringsrådgivningar

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.

Vår telefontid är måndag, tisdag och torsdag kl. 10–12.30.

Gratisutdelning onsdagar kl. 13–14 i Dickursby och fredagar kl. 14–15 i Myrbacka.

Nu kan du sköta ärenden i anslutning till preventivmedel 24/7 på nätet.

Utdelning av vårdartiklar

Du kan uträtta ärenden hos oss bara på distans. Kontakta oss:

telefonservicen tfn 09-839 500 20 mån.–tors. kl. 9–13

fre. kl. 9–13 eller www.maisa.fi -tjänsten 24/7.

Vi besvarar meddelanden inom 2 vardagar.

Hjälpmedelsutlåningarna

Från och med måndagen 23.3.2020 ska tid bokas för hjälpmedelsbedömning, hämtning och underhåll av hjälpmedel.

Man kan ringa hjälpmedelsutlåtningarnas nummer 09 839 500 40 mån.–fre. kl. 8–15.

I nödvändiga fall gör vi hembesök.

Rådgivningarna

Rådgivningarnas grupper annulleras tills vidare.

Äldre- och handikappservicen

Förbjudet att besöka äldrecentraler och sjukhus

Vi skyddar tillsammans äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar från att smittas, så därför är besök på äldrecenter och sjukhus förbjudna. Ha gärna kontakt med anhöriga och vänner på något annat sätt.

Dagverksamheten för äldre, den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna är stängda

Följeslagarverksamheten

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Personlig assistent

Information till personer som har en personlig assistent.

Familjeservicen

Hemservice för barnfamiljer

Avtalade hemservicebesök kan genomföras om familjen inte uppvisar influensasymptom.

Meddela oss, om

ni har influensasymptom

ni har återvänt från utlandet

om ett barn eller någon annan familjemedlem insjuknar i /utsätts för coronavirus

Meddelanden och avbokningar per sms, tfn 040 668 9517

Umgängesplatsen

Umgängesplatsen är tills vidare öppen som vanligt. Kom ändå inte till umgängesplatsen om du är sjuk eller med ett sjukt barn. Umgängesplatsens sidor