Reitti-palvelu ratkaisee nuorten työllistymisen esteitä

Iida Helkiö sai Reitti-palvelun avulla töitä K-Supermarket Ylivedosta.

Joulukuussa käynnistynyt Wenho-konsortion Reitti-palvelu on onnistunut työllistämään jo 42 vantaalaista alle 30-vuotiasta nuorta, joilla ei ole juurikaan aiempaa työkokemusta. 16 nuorta on työllistynyt koulutustaan vastaaviin töihin ja 26 palkalliseen kokeilutyöhön. Menestyksen salaisuus on ollut Wenho-konsortion ja Vantaan työllisyyspalveluiden työpankkitoimintaa pilotoivassa hankkeessa kehitetty kokeilutyö.

Reitti-palvelussa nuori saa oman henkilökohtaisen omavalmentajan, jonka kanssa nuori etsii oman reittinsä kohti työllistymistä tai opintoja. Nuoria ohjataan palvelun piiriin Ohjaamosta ja TE-toimistosta sekä sosiaalisesta kuntoutuksesta. Vantaan kaupungin tilaamasta Reitti-palvelusta vastaa Wenho-konsortio, johon kuuluvat Hyria, Omnia, Careeria Plus ja Invalidisäätiön Live Palvelut.

– Meillä on ollut kaikkiaan noin 90 nuorta, ja heistä lähes puolet on työllistynyt. Lisäksi osa on mennyt opiskelemaan ja osa työkokeiluihin. Voisin itse väittää, että jos tätä palvelua ei olisi ollut tarjolla, niin yhden käden sormilla olisi voinut laskea sen porukan, joka näistä olisi omin voimin työllistynyt, sanoo erityisasiantuntija Aarne Kuusi Omniasta.

Omavalmentajat tapaavat nuoret henkilökohtaisesti Ohjaamon tiloissa. Tuki perustuu yksilöohjaukselle ja neuvonnalle työpaikalla. Omavalmentajan tuki ei pääty työllistymiseen, vaan apu jatkuu työssä pysymisen varmistamiseksi. Nuoret voivat kysyä apua, mitä erilaisimpiin ongelmiin. Ei ole olemassa niin pientä huolta, etteikö siitä voisi jutella omavalmentajan kanssa.

– Yksilöllinen tuki on se juttu tässä palvelussa. Reitti-palvelussa rakennetaan polut yhdelle nuorelle kerrallaan. Siten tämä ei ole massapalvelu, jossa nuoret hakevat ilmoitettuja työpaikkoja, vaan heille räätälöidään ja rakennetaan yksilöllinen polku omavalmentajien Careerian Anne Markkasen ja Satu Tenhovirran sekä Live Palvelujen myyntipäällikkö Pia Winqvistin avulla, kertoo palvelujohtaja Heikki Kallunki Hyriasta.

Työpankki vuokraa nuoren vastuulliselle yrittäjälle

Työpankin kokeilutyö on uutta, kokeilevaa toimintaa, jonka kehittämisessä on hyödynnetty työpankkikokeilun kokemuksia ja tutkimuksia. Palvelua toteuttava Wenho-konsortio palkkaa nuoren työehtosopimuksen mukaisella palkalla ja vuokraa hänet työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Lyhyt alkujakso on yrityksille maksutonta. Konsortio vastaa siis palkanmaksusta. Tarkoituksena on etsiä Vantaalta vastuullisia työnantajia, joilla on pitkäkestoinen työvoimatarve. Siten henkilökohtaisessa elämässä ongelmia kohdanneille nuorille pyritään antamaan mahdollisuus saada kokeilutyön avulla vakituinen työpaikka yrityksestä ajan kuluessa. Nuorella on tilaisuus näyttää kykynsä, ja työnantaja voi katsoa, onnistuvatko tehtävät.

– Työnantajan juridinen vastuu on meillä, ja työnjohtovastuu yrityksessä, jossa nuori on töissä. Me kannamme taloudellisen riskin palkata nuori työntekijä, jolla ei ole aiempaa työkokemusta. Työnantajalle jää vain tehtävä miettiä, onko hänellä töitä, mihin hän voi laittaa nuoren, Kuusi ja Kallunki korostavat.

Pia Winqvist on kartoittanut vantaalaisia yrityksiä, joilla voisi olla tarvetta vaikeasti työllistettävälle nuorelle ja halua osallistua työpankkitoimintaan:

– Jos joku nuori on halunnut työllistyä vaikkapa kaupan alalle tänne Tikkurilaan, olen soitellut alueen yrityksiin, keskustellut yhteistyömahdollisuuksista ja käynyt tapaamassa. Samalla olen varmistanut sen, että paikassa on mahdollisesti työvoimantarvetta jatkossakin ja että se on siten todellinen ponnistuslauta työntekijälle.

Ensimmäisiä työpaikkoja on löytynyt Reitti-palvelun avulla monelta toimialalta. Nuoret ovat työllistyneet esimerkiksi kauppaan, pesulaan, tilitoimistoon, kahviloihin ja varastoon. Työpaikkoja on löytynyt niin työpankin kautta kuin suoraankin.

Hyvä työyhteisö auttaa arkaakin rohkaistumaan

K-Supermarket Ylivedossa Tikkurilassa on hyllyssä 24 000 tuotetta. Sen kauppias Jouni Monto on työskennellyt Ylivedossa kuusi vuotta ja ollut alalla jo 30 vuotta.

– Nuoret, jotka ovat jopa kahdeksasta viikosta kolmeen kuukauteen meillä, me haluamme opettaa kunnolla. Se vaatii meiltä hirveästi. Siksi en pysty pitämään kuin maksimissaan 2–3 nuorta kerralla, koska minulla on iso kauppa ja 50 työntekijää.

Yksi Ylivedon työntekijöistä on parikymppinen Iida Helkiö, joka on silminnähden arka uusia ihmisiä kohtaan. Hän on työskennellyt hyllyttäjänä jo reilun kuukauden kolmena päivänä viikossa, kuusi tuntia päivä. Hän sai työpaikan Ylivedosta, kun omavalmentaja tuli mukaan työhaastatteluun.

– Mä hyllytän. Laitan tuotteita paikoilleen ja järjestelen niitä. Lisäksi tarkastan päiväykset, jotta hyllyssä ei ole vanhaa tavaraa.

Iidalla on asenne kohdallaan. Hän on luonteeltaan avulias ja huolellinen. Hän pyrkii piristämään asiakkaiden päivää hymyllä ja olemalla kohtelias. Reitti-palvelulla on ollut suuri merkitys hänelle.

– Se on hienoa, että nuoria yritetään auttaa työelämään pääsyssä ja muissakin asioissa, koska se ei ole kaikille niin helppoa. Arkielämä on tosi haastavaa ihmisille. On tärkeää, että nuoria autetaan, koska työ on iso askel päästä eteenpäin elämässä, Iida Helkiö kiittää.

Teksti ja kuva: Marika Viherlaiho

