Vaskivuoren lukion virtuaalikamarikuoro tuo toivoa koronan hiljentämään kaupunkiin



Katso Vaskivuoren lukion kamarikuoron Pelottomien riemulaulu Youtubessa.

Vantaalaisen Vaskivuoren lukion kamarikuoron kevään suunnitelmat muuttuivat täysin kahdessa viikossa Irlannin kilpailumatkasta kotoa käsin pidettäviin etäkuoro-harjoituksiin. Koska yhdessä laulaminen muuttui haasteelliseksi karanteenin aikana, kuoro päätti toteuttaa virtual choir -projektin ja teokseksi valikoitui Jussi Chydeniuksen varta vasten Vaskivuoren lukion kamarikuorolle säveltämä teos “Pelottomien riemulaulu”, jonka tekstin on kirjoittanut entinen vaskivuorelainen Julia Junttila.

“Etäopetusta oli kulunut kaksi päivää ja kaipuu yhdessä musisoimiseen oli jo valtava. Projektissa pääsimme paitsi kokoamaan äänemme jälleen yhteen, samalla myös lähettämään toisillemme positiivista energiaa ja tsemppihenkeä. Ja se jos mikä on tärkeää tässä ajassa!” kuoronjohtaja Jonna Vehmanen kertoo.

Vaskivuoren lukion kamarikuoro on nuorisosekakuoro, jossa laulaa noin 40 laulajaa. Kuoro on kautta vuosikymmenten kuulunut suomalaisten nuorisosekakuorojen parhaimmistoon - viimeisimpänä lokakuussa 2017 kuoro voitti EBU:n järjestämän “Let the peoples sing” -kuorokilpailun lapsi- ja nuorisokuorosarjan. Huhtikuussa kuoron oli tarkoitus matkata Corkin kansainvälisille kuorofestivaaleille kilpailemaan, mutta vallitsevan koronavirus-tilanteen vuoksi festivaali peruttiin ja osallistuminen siirtyy vuodella eteenpäin.