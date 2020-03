Vastaa kyselyyn Veromiehen ja Pakkalan kehityksestä

Veromieheen ja Pakkalan pohjoisosiin rakentuu tulevina vuosina Aviapoliksen lentokenttäkaupunki.

Alueen tulevaisuuden kehityksestä toivotaan näkemyksiä alueen asukkailta ja muilta alueella liikkuvilta verkkokyselyllä, joka on auki 15.4. asti.

Kyselyssä voi kertoa muun muassa, haluaisiko alueelle esimerkiksi värikästä, veistoksellista tai puuarkkitehtuuria, sekä millaista katutilaa, julkista taidetta ja puistoja haluaisi.

Kehitettävä alue alkaa lentokentän eteläpuolelta ja sen keskiössä on Aviapoliksen juna-aseman ympäristö. Tavoitteena on rakentaa Veromiehestä jopa 26 000 asukkaan kaupunginosa ja työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille. Suunnitteilla on viihtyisä ja kävelijäystävällinen alue, jossa yhdistyvät luonto, kaupunkielämä palveluineen ja lentokenttä.

Alueelle on tehty jo kaavarunko, johon suunnittelu pohjautuu. Nyt on vuorossa ns. teematyö, jossa luodaan periaatteet alueen arkkitehtuurille ja katukuvan ilmeelle. Teematyö valmistuu alkuvuonna 2021.