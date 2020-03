Apu kauppa- ja apteekkiasiointiin avattu yli 70-vuotiaille kaupungin ja Vantaan seurakuntien yhteistyönä

Vantaan kaupunki on käynnistänyt yhteistyössä Vantaan seurakuntien kanssa asiointiavun yli 70-vuotiaille vantaalaisille, joilla ei ole sukulaisia tai muita läheisiä, jotka voisivat asioida heidän puolestaan kaupassa tai apteekissa. Avunpyyntöjä otetaan toistaiseksi vastaan numerossa 09 8306 677 ja chat-palvelussa Vantaan seurakuntien sivuilla arkisin klo 10-13. Avatun numeron rinnalle on tulossa myös toinen numero, jonka aukeamisesta tiedotetaan erikseen.

Palvelun kautta saa apua akuuttien ruoka- ja lääkeostosten tilaamiseen sähköisesti. Sen lisäksi palvellaan konkreettisesti asioimalla kaupassa tai apteekissa henkilön puolesta. Rahaa tai pankkitietoja ei palvelussa käsitellä lainkaan. Asiointiapua toteuttaa Vantaan kaupungin henkilökunta, jotka on välitetty kaupungin poikkeustilan myötä suljetuista palveluista kaupungin resurssikeskuksen kautta sekä seurakunnan vapaaehtoiset.

- Vantaalla on paljon koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia yli 70-vuotiaita, joilla ei välttämättä ole ketään auttamassa välttämättömissä asioinneissa. Monet eivät myöskään itse osaa tilata välttämättömyystarvikkeita sähköisesti, kertoo kuntalaispalveluiden päällikkö Ulla Virtanen.

Kaupungin ja seurakuntien yhdessä koordinoima Yhteinen pöytä toteuttaa myös hävikkiruuan jakoa poikkeustilan ajan kotiinkuljetuksena. Palvelu on tarkoitettu haastavassa taloudellisessa tilanteessa oleville vantaalaisille poikkeustilanteen aikana. Yhteisen pöydän ruoka-apu palvelee numerossa 09 839 50450 arkisin klo 9-12.

Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntien tiivis yhteistyö vantaalaisten hyväksi on jo kauan ollut poikkeuksellisen tiivistä. Yhteistyömuodoista tutuin on Yhteinen pöytä, joka on pitkään järjestänyt laajan verkoston yhteistyönä hävikkiruuan jakoa haastavassa taloudellisessa tilanteessa oleville.

- Erinomaisesti toimiva yhteistyö mahdollistaa sen, että näin poikkeuksellisessa tilanteessa on kyetty käynnistämään näin vaativa palvelutoiminta, joka helpottaa huomattavasti yksinäisten riskiryhmään kuuluvien henkilöiden tilannetta, kertoo Vantaan seurakuntien johtava diakonia- ja yhteiskuntatyön asiantuntija Katri Valve.

Muita ruoka-apuun liittyviä palveluita suunnitellaan kaupungilla parhaillaan. Kootusti tietoa Vantaan kaupungin palveluista poikkeustilanteessa on saatavilla kaupungin koronavirus-sivustolla.

- Poikkeustilanteeseen liittyvä ihmisten huoli omasta ruokahuollostaan on otettu tosissaan. Eri kaupungin palveluissa pohditaan mahdollisia ruoka-avun toteuttamistapoja ja niitä pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pian, kertoo Virtanen.