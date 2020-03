Kulttuuritalo Martinuksesta lähetetään livestreamina Kuin kala puussa -sirkusesitys

Lapsille on luvassa aamupäiväpuuhaa, kun Vantaa-kanavalta lähetetään livestreamauksena tiistaina 31. maaliskuuta klo 10 Blind Gut Companyn Kuin kala puussa -sirkusesitys.

Kuin kala puussa -esitys on suunnattu 3-8-vuotialle ja se kertoo kolmesta kaveruksesta, joiden elämä on täynnä kommelluksia ja oivalluksia. Yksi heistä on hajamielinen tavaroiden pyörittelijä, toinen edestakaisin säntäilevä kiipeilijä ja kolmas tasapainossa elävä haaveilija. Kaverusten yhteistyö ei aina ole helppoa, sillä usein he pyrkivät samaan päämäärään aivan eri keinoin. Kuten sinä hauskana päivänä, kun he päättävät rakentaa oudon härvelin, kukin omalla tyylillään tietenkin. Luvassa on niin nuorallatanssia, esinemanipulaatiota kuin ilma-akrobatiaakin. Esityksestä tehdään myös tallenne, joka on katsottavissa Vantaa-kanavalla kaksi päivää.

Blind Gut Company on kokeilunhaluinen ja kyseenalaistava nykysirkusryhmä, jonka aktiivisen ytimen muodostavat sirkustaiteilijat Inga Björn, Saana Peura ja Tuomas Vuorinen sekä tuottaja Salla Kurronen.

Vantaan kulttuuripalveluilta on kevään mittaan tulossa myös muuta mukavaa tekemistä kaupunkilaisille ja virtuaaliset tapahtumat tulevat löytymään kootusti Vantaa tapahtumakalenterista. Muun muassa Vantaa päivänä on luvassa mukavaa ohjelmaa kaupunkilaisille. Pian pääsee myös katsomaan lapsiperheille suunnattuja taideharrastusvideoita, joissa esitellyt menetelmät soveltuvat toteutettavaksi kotioloissa.

Kuin kala puussa -livestriimi

Seuraa suoraa sirkusesitystä 31. maaliskuuta kello 10 alkaen!

Katsottavissa esityspäivänä Vantaa-kanavalla.

