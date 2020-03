Ensi lukuvuoden iltapäiväkerhoihin haetaan huhtikuussa

Lukuvuoden 2020‒2021 iltapäiväkerhoihin hakuaika on 1.‒30.4.2020. Iltapäivätoiminta on 1.-2.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille erityisen tue oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa.

Koulupäivän päätyttyä lapset voivat jatkaa iltapäiväkerhoihin, joissa on mahdollisuus leikkiä, tehdä läksyjä tai osallistua erilaiseen toimintaan. Maksulliset kerhot toimivat koulujen tiloissa tai lähialueella, ja niiden päivittäinen toiminta-aika on klo 12−17.

Kerhoihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta 1.4.−30.4. Wilman osoite on: https://vantaa.inschool.fi.

Huoltaja on saanut tammikuussa oppivelvollisuusilmoituksen mukana oppilaskohtaisen avainkoodin, jonka avulla hän on voinut luoda yhden huoltajan Wilman käyttäjätunnuksen. Jos avainkoodi on hävinnyt tai et ole tehnyt käyttäjätunnusta, ohjeita voi pyytää omalta koululta. Wilman käyttämiseen saa tarvittaessa apua Vantaa-infojen palvelupisteistä.

Toimintaan voi hakea myös kaupungin verkkosivuilta tulostettavalla lomakkeella.

Vantaalla kerhotoimintaa järjestävät yhdistykset, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat sekä seurakunta. Kaupunki ohjaa ja avustaa toimintaa. Yhteensä Vantaalla toimii 57 iltapäiväkerhoa, joissa käy noin 2400 lasta.

Sähköinen päätös iltapäiväkerhopaikasta julkaistaan Wilmassa ma 1.6.2020. Jos olet valinnut paperisen päätöksen, se saapuu kotiin kesäkuun toisella viikolla.

Lue lisää: vantaa.fi/iltapaivatoiminta.