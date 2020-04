Osuus Vantaankoskentiestä avataan liikenteelle Kivistön keskustassa

Vantaankoskentie avataan läpiajoliikenteelle Tikkurilantien ja Syväkiventien väliseltä osuudelta pääsiäisen jälkeisellä viikolla. Katuosuus on ollut suljettuna kesästä 2018 lähtien Vantaankoskentien siirtotöiden vuoksi. Vantaankoskentien rakentamisurakassa kadun Tikkurilantien puoleinen pää on jo rakennettu valmiiksi, mutta uusi katulinjaus on vielä muilta osin keskeneräinen. Kokonaisuudessaan uusi Vantaankoskentien linjaus valmistuu ensi vuoden puolella. Jotta paljon toivottu läpiajoliikenne saadaan toteutettua työmaan ollessa vielä käynnissä, siihen hyödynnetään osittain Vantaankoskentien vanhaa katulinjausta.

Vantaankoskentien rakentamisurakassa katua siirretään kehäradan kohdalla lounaaseen päin. Kadun siirtämisellä on valmistauduttu Kivistön kaupunkikeskuksen rakentamiseen. Kivistön kaupunkikeskuksen alueelle on valmistunut jo useita asuinkerrostaloja, mutta päätöstä kauppakeskuksen ja hypermarkettien toteutumisesta ei vielä ole. Esisopimukset kaupallisten palvelujen toteuttamisesta kaupungin ja NCC:n, Skanskan, HOK-Elannon ja Ruokakeskon välillä ovat voimassa toukokuuhun saakka.