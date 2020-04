Vantaan uusi apulaiskaupunginjohtaja luottaa kaupungin toimintakykyyn koronaepidemiatilanteessa

Timo Aronkytö aloitti työnsä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajana 1.4.2020, keskellä koronaepidemiaa. Vantaan sote on hänelle tuttu jo ennestään, sillä hän on toiminut Vantaalla sekä terveyspalvelujen johtajana että vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana vuoteen 2016 asti, jolloin hän siirtyi maakuntavalmistelutehtäviin, Uudenmaan maakunnan muutosjohtajaksi.

– Koronavirusepidemiaan valmistautuminen ja sen hoito on Vantaalla käynnistynyt vakuuttavalla tavalla, sen on voinut todeta jo ensimmäisten työpäivieni pohjalta. Meillä on mm. selkeät suunnitelmat koronaa epäilevien asukkaiden hoidossa ja esimerkiksi sairaalakapasiteetin lisäämiseksi, kertoo Aronkytö.

– Ensisijainen tehtäväni on nyt koronaepidemian kokonaiskoordinaation haltuunotto, ja johdon, esimiesten ja sote-ammattilaistemme tukeminen. Mutta samalla pitää varautua myös tulevaisuuteen. Meidän on varmistettava, että kuntalaiset saavat tarvittavat peruspalvelut myös kriisin aikana. Lisäksi pitää arvioida, millaisia panostuksia meidän on tehtävä koronakriisin jälkeen, sillä epidemia tuo ihmisten elämään monenlaisia muutoksia ja ongelmia, joita joudumme ratkomaan vielä pitkään.

Aronkytö aikoo jo koronaepidemian aikana perehtyä työyksiköiden toimintaan, jotta hänelle muodostuu kuva työntekijöiden arjesta nykyisessä poikkeustilanteessa.



– Poikkeustilanne on tuonut isot haasteet työntekijöiden arkeen ja jaksamiseen. Meidän tehtävämme on huolehtia kuntalaisten peruspalveluista. Lisäksi yhä suurempi osa henkilöstöstämme toimii koronapotilaiden hoidon etulinjassa. Henkilökuntamme toimii vastuullisesti niin, jotta tartuntaketjuja pystytään rajaamaan mahdollisimman tehokkaasti.



Aronkytö ei pelkää edessään olevia haasteita. – Vantaa on minulle tuttu organisaatio, jossa on aina tehty hyvää yhteistyötä. Tällaisessa poikkeustilanteessa yhteistyön tarve korostuu. Olen siis varma, että Vantaan kaupunki selviytyy koronaepidemian aikaisista haasteista.