Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat:

Suojavarusteiden riittävyys turvattava

Kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat toteavat, että suojavarusteita koskeva pula on kaikissa kuudessa suurimmassa kaupungissa sekä koko maassa kriittinen ja tilanne vaatii nopeita ratkaisuja. Suojavarusteiden riittävyydestä päävastuu on globaalissa pandemiatilanteessa valtiolla.

Koronaepidemia on Suomessa levinnyt jo kaikkiin maakuntiin ja tartuntojen saaneiden määrä koko maassa on jo reilusti yli 2000 ja kasvaa. Suuret kaupungit ovat ottaneet ja ottavat epidemian vastaan ensimmäisinä. Kaikki kunnat ja kuntayhtymät järjestävät kaksi kolmannesta maan sosiaali- ja terveyspalveluista ja kaikki kunnat sekä erityisesti maan suurimmat kaupungit kantavat osaltaan suurta vastuuta niin pandemiaan varautumisessa kuin sen hoidossa. Kaupungit ovat kaikin keinoin pyrkineet osaltaan turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakyvyn ja suojanneet kaupunkien henkilöstöä. Pääongelmana on suojamateriaalipula eikä STM:n taholta esitetty logistinen ongelma.

Epidemian levitessä ja sairastuneiden määrän kasvaessa on suojavarusteiden kysyntä kasvanut voimakkaasti. Tilanne suojavarusteiden riittävyyden osalta on kriittinen. Kaupungit pystyvät tällä hetkellä turvaamaan lähinnä koronaviruspotilaiden hoitoon varattujen terveysasemien, suun terveydenhuollon asemien ja koronasairaalaosastojen suojavarusteet. Muiden yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tilanne on suojavarusteiden osalta sen sijaan heikompi. Tilannetta eivät ole helpottaneet sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n ristiriitaiset ja muuttuvat ohjeistukset suojavarusteiden käytöstä esimerkiksi kotiin vietävissä palveluissa.

Tilanteen vakavuus on meidän kaikkien tiedossa. Asian ratkaisu edellyttää valtiolta nopeita toimenpiteitä. Valtion tulee tehostaa hankintojaan markkinoilta ja työ- ja elinkeinoministeriön tulee jatkaa käynnistynyttä työtä, jolla varmistetaan kotimainen valmiuskapasiteetti suojavarustetuotannon käynnistämiseksi. Tavoitteena on oltava ainakin keskeisimpien suojavarusteiden osalta mahdollisimman nopea kansallinen omavaraisuus. Lisäksi asiasta käytävää vuoropuhelua kaupunkien ja valtion välillä on hyvä vahvistaa. Julkisen sektorin hyvällä ja tiiviillä yhteistyöllä vastataan parhaiten sekä akuutin kriisin hoitoon että hallitaan sen seurauksia ja vaikutuksia.

Jan Vapaavuori

pormestari, Helsinki



Jukka Mäkelä

kaupunginjohtaja, Espoo



Ritva Viljanen

kaupunginjohtaja, Vantaa



Lauri Lyly

pormestari, Tampere



Minna Arve

kaupunginjohtaja, Turku



Päivi Laajala

kaupunginjohtaja, Oulu