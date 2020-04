Kaupungin palveluntuottajien suojainten hankinta

Vantaan kaupunki lähetti suojaimiin liittyvän kyselyn vanhus- ja vammaispalvelujen ostopalvelutuottajille 27.3.2020 (vastausaikaa oli 2.4. saakka). Kyselyyn vastasi 66 palveluntuottajaa. Viikoittainen suojavarustetarve viikossa vaihteli tuottajilla esimerkiksi kirurgisten suu- ja nenäsuojavarusteiden osalta kahdesta kappaleesta 10 000 suojaimeen/viikko. Kysely osoitti myös, että kaikilla palveluntuottajilla ei ole käytössään koronatilanteessa tarvittavia suojaimia.



Tällä välin kaupunki on selvittänyt HUS Logistiikan ja Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetilannetta, jonka jälkeen on todettu, että suojaimia ei ole riittävästi kattamaan palvelutuottajien tarpeita. Kaupunki sai 7.4.2020 Huoltovarmuuskeskukselta 40 000 kirurgista maskia, jotka on päätetty jakaa perhehoitajille ja henkilökohtaisille avustajille (50 suojainta/yrittäjä). Tällä erää suojaimia ei ole tulossa edellä mainituilta tahoilta enempää.

Tämän johdosta kaikki toimijat – mukaan lukien Vantaan kaupunki - joutuvat hankkimaan suojaimet markkinoilta. Tästä linkistä löytyy tietoja suojaimia toimittavista yrityksistä.



Yksinyrittäjien maskit toimittaminen on käynnistynyt 8.4.2020.