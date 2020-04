Vapaa-ajan lautakunnassa Håkansbölen kartanon talousrakennusten hankesuunnitelma

Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kokouksessaan 15.4. (asia 9) Håkansbölen kartanon hankesuunnitelmaa, joka määrittelee kartanon talousrakennusten kunnostusta ja käyttöä. Museovirasto on luokitellut kartanon alueen valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Kaikki kartanon rakennukset on suojeltu asemakaavassa ja korjataan Vantaan kaupunginmuseon ohjeiden mukaan.

Isoon talliin rakennetaan 200-300 hengen juhlatila sekä pienempiä seminaarihuoneita, joita vuokrataan jatkossa ulkoiseen käyttöön. Rakennukseen sijoitetaan myös aluetta palvelevat yleisökäymälät.

Vanhaan pyykkitupaan sijoitetaan lasten ja nuorten kulttuurikeskus, jonka tiloja asukkaat voivat mahdollisesti myös vuokrata pieniin tilaisuuksiin. Aittaan ja pikkutalliin on tulossa museon esineistöä esitteleviä tiloja. Muissa rakennuksissa tehdään lähinnä kunnostustöitä rakenteisiin.

Taiteilija-apurahat ja toiminta-avustukset yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille

Lautakunnalle ehdotetaan jaettavaksi 55 000 euroa taiteilija-apurahoja. Apurahahakemuksia saapui 40 hakijalta, joista 21:lle ehdotetaan myönnettäväksi rahaa. Hakemusten yhteissumma on lähes 175 000 euroa. Jaettavaksi esitetty määräraha on kolmannes hakemusten yhteissummasta. Apurahojen jakoesitys on tehty kulttuuripalveluiden laajennetun johtoryhmän kokouksessa.

Toiminta-avustuksia merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille esitetään myönnettäväksi 556 000 euroa. Avustuksia saa yhteensä 6 toimijaa, kun hakemusten kokonaismäärä oli 16. Yhdeksän saapuneista hakemuksista on siirretty valmisteltavaksi toisiin avustusmuotoihin ja yksi toiminta-avustus tuodaan vapaa-ajan lautakunnan kokoukseen 12.5. päätettäväksi.

Johtuen vuodenvaihteen organisaatiomuutoksesta, pieniä muutoksia esitetään myös toimialan käyttösuunnitelmaan, joissa siirtoja tehdään palvelualueilta toimialan yhteisiin palveluihin, ja toiseen suuntaan.

Avustuksia tapahtumiin ja toimintaan

Kaupunkimarkkinointitukea esitetään Helsingan keskiaikapäiville.

Tapahtumatukea esitetään BRQVantaa ry:lle Kaamospelit ry:lle, Korson seurakunnalle, Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:lle, Kulttuuriyhdistys Valvo! ry:lle, Teatteri Vantaan kannatusyhdistys ry:lle, Totta Tarua -työryhmä / Vantaan sanataidekoulu ry:lle, Uudenmaan Suzuki -Instituutti ry:lle, Vanda Teaterförening rf:lle, Vantaan sanataidekoulu ry:lle, Vantaan Seudun Sukututkijat ry:lle, Vantaan taiteilijaseura ry:lle, Vantaa-seura-Vandasällskapet ry:lle, Itä-Hakkilan Eläkkeensaajat ry:lle sekä Tikkurilan Seudun Eläkkeensaajat ry:lle

Harrasteliikunnan ohjaajatukea esitetään Tikkurilan Palloseura ry:lle kahden kaikille avoimen 3-6 vuotiaille ja heidän vanhemmilleen suunnatun starttiryhmän ohjaajakuluihin 4.5.-24.8.2020.

