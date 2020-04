Vantaa valmistelee aktiivisesti yksinyrittäjätuen jakamista

Kunnat ovat saaneet ohjeet yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitettujen valtionavustusten jakamisesta 8.4. Vantaalla haun avaamista valmistellaan aktiivisesti. Ohjeet kertaluontoisen 2000 euron arvoisen toimintatuen hakemiseen julkaistaan Vantaan kaupungin ja BusinessVantaan verkkosivuilla pääsiäisen jälkeisellä viikolla.

Vantaalla on yli 6 000 yksinyrittäjää, ja odotettavissa on suuri määrä tukihakemuksia. Vantaan kaupunki rakentaa parhaillaan aktiivisesti järjestelmää yksinyrittäjien tukien käsittelyyn. Järjestelmä hakuohjeineen aukeaa mahdollisimman pian. Yksinyrittäjä voi hakea tukea myös takautuvasti, joten haun alkamisella ei ole vaikutusta tuen määrään. Tukea koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka.

Haku tapahtuu siitä kunnasta, mihin yritys on rekisteröity (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen.

Yrittäjä voi jo valmistautua tuen hakemiseen

Vantaa suosittaa yrityksiä valmistautumaan jo tässä vaiheessa hakemuksen jättämiseen. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemukseen tarvittavat lisätiedot ja liitteet:

Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Tällä osoitetaan yritystoiminnan merkittävä heikentyminen koronaepidemiasta johtuen

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Tämän perusteella arvioidaan, onko yksinyrittäjällä edellytykset kannattavaan toimintaan

Jos yrityksellä on verovelkaa, siitä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään. Lisätietoja työttömyysturvan hakemisesta saat TE-palveluista.

Lisätietoja:



TEM kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjän tuesta

BusinessVantaa -yrityspalveluverkoston tietopaketti yrittäjä- ja yrityspalveluista koronavirustilanteessa.