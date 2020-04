#EUvsVirus -hackathonissa etsitään ratkaisuja koronaan liittyviin haasteisiin

Euroopan komissio järjestää yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden kanssa korona-aiheisen hackathonin 24.-26.4.2020. #EUvsVirus-tapahtumassa etsitään yhdessä innovatiivisia ratkaisuja koronaan liittyviin haasteisiin. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toimii hackathonin lähettiläänä. Hakuaika päättyy 19.4.2020.

Hackathonissa start-up-yritykset ja päättäjät pystyvät yhdessä nopeasti kehittämään ideoita toimiviksi ratkaisuiksi hyödyntämällä aiemmissa tapahtumissa luotuja innovaatioita. Tapahtuman tarkoituksena on myös jakaa tietoa muissa EU:n jäsenvaltioissa kehitetyistä innovatiivisista ratkaisuista mm. sairaaloihin ja julkishallintoon.

Hackathonissa on kuusi kategoriaa: terveys ja elämä, yritystoiminnan jatkuminen, etätyö- ja opiskelu, sosiaalinen ja poliittinen koheesio, digitaalinen rahoitus sekä muut innovaatiot. Kategorioissa on noin 20 erilaista koronavirukseen liittyvää haastetta, mm. tarvikkeiden nopeaan valmistamiseen ja tuotantokyvyn skaalaamiseen liittyen, ja ratkaisuja on tarkoitus kehittää ja levittää nopeasti Euroopan sisällä.

Hackathoniin odotetaan osallistujiksi mm. ohjelmistokehittäjiä, suunnittelijoita, luovien alojen edustajia, ongelmanratkaisijoita, digitaalisten alojen yrittäjiä ja innovatiivisia start-upeja. Tapahtumaan voi ilmoittautua myös mentoriksi tukemaan ongelmanratkaisutiimejä. Hackathon tarjoaa osallistujille mahdollisuuden olla osallisena ratkaisemassa koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä, ja saada kansainvälistä tunnustusta Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa ja partneriverkostoissa. Valitut tiimit kutsutaan jatkamaan projektejaan Euroopan innovaationeuvoston Covid-alustalla, johon kutsutaan mukaan myös säätiöitä, investoijia ja terveysalan toimijoita, kuten sairaaloita. Eri EU-maissa pidettyjen hackathonien järjestäjät ovat organisoimassa tapahtumaa yhteistyössä.

Hackathoniin voi hakea mukaan 19.4.2020 mennessä. Tapahtuma järjestetään 24.-26.4.2020, ja verkon kautta järjestettävä palkintoseremonia pidetään 1.5.2020.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tapahtuma Facebookissa