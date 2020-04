Vantaan kaupunginmuseon toimitilassa Tikkurilan vanhalla asemalla tehdään mittava remontti. Kaupunginmuseolle asennetaan hissi, joka parantaa niin museon käyttäjien esteettömyyttä kuin näyttelyjen siirtelyä. Lisäksi museon sisätiloissa tehdään pintaremontti. Remontin tilaaja on Vantaan kaupungin tilakeskus ja pääurakoinnista vastaa NCC.

Tikkurilan vanha asema on Suomen vanhin säilynyt kivinen rautatieasemarakennus.

Kolmanteen kerrokseen saakka kohoava rakennus oli valmistumisvuotenaan 1862 ainutlaatuinen nähtävyys muutoin matalasti rakennetussa peltomaisemassa, silloisessa Helsingin pitäjässä.

- Hissin ansiosta tämä upea rakennusperintökohde on paremmin kaikille saavutettavissa. Hyvällä suunnittelulla hissi saadaan sovitettua arvokkaaseen sisätilaan onnistuneesti. Hissi mahdollistaa esteettömän kulkemisen toisen kerroksen näyttelytiloihin ja kolmannen kerroksen toimistotiloihin, iloitsee Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto.

Hissi- ja pintaremontti valmistuu syyskuun aikana. Remontin jälkeen näyttelytilat kalustetaan uudelleen. Museo pyrkii avaamaan Yllin kyllin kulttuuriympäristöä -näyttelyn marraskuun aikana.

Museon näyttelytila on nyt suljettu koronaepidemian vuoksi ja museon muuttotyöt ovat käynnissä vaiheittain. Tikkurilan vanha asema on suljettu koko remontin ajan ja museon toimisto siirtyy väistötiloihin 4.5.2020 alkaen osoitteeseen Asematie 10 A. Käynnistä on aina sovittava erikseen. Toimiston yhteystiedot: 040 838 0401, kaupunginmuseo@vantaa.fi.

Lisätietoa remontista:

Vantaan kaupunginmuseo marjo.poutanen@vantaa.fi

Urakoitsija otto.hermunen@ncc.fi

Urakoitsija richard.hilbert@ncc.fi

Vantaan kaupungin tilakeskus seppo.heikkinen@vantaa.fi