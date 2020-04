Yksinyrittäjien tuen haku on avautunut

Vantaan kaupunki on avannut tänään 20.4. haun yksinyrittäjille tukeen koronatilanteessa. Tuen haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta.

2000 euron suuruinen yksinyrittäjän tuki on kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tuen saaminen edellyttää, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan epidemian jälkeen.

Vantaalla on hieman yli 6000 yksinyrittäjää, ja alustavien arvioiden mukaan odotettavissa on merkittävä määrä hakemuksia. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä Vantaan Kasvupalveluiden asiantuntijoiden toimesta. Käsittelyssä on odotettavissa ruuhkaa erityisesti haun alkuvaiheessa. Pyrimme parhaamme mukaan sujuvaan hakemusten käsittelyyn ja tukien maksatukseen.

Lisätietoja tuesta ja tarkemmat hakuohjeet

Hakulomakkeelle pääset täältä

Työ- ja elinkeinoministeriön infopaketti yksinyrittäjien tuesta