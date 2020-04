Lähihoitajaksi oppisopimuksella

Oppisopimus yhdistää käytännön tekemisen teoriaopiskeluihin. Kristiina ja Julia työllistyivät lähihoitajiksi oppisopimuskoulutuksen avulla. Vantaan kaupunki tukee työvoimapulasta kärsivien alojen oppisopimustyösuhteita kaupungin sisällä ja tarjoaa kaupungin Työllisyyspalveluiden asiakkaille opiskelumahdollisuuksia.

Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämän palkkatuen ja kaupungin keskitetyn työllistämismäärärahan ansiosta Kristiina Lahti ja Julia Kovacs pääsivät oppisopimuskoulutukseen Vantaan kaupungille. Kristiina aloitti opiskelut lähihoitajaharjoittelijana Korson päiväkodissa marraskuussa 2017 ja sai heti valmistuttuaan toistaiseksi voimassa olevan työpaikan. Hän työskentelee lastenhoitajana neljäntenä kasvattajana 1-5-vuotiaiden ryhmässä.

- Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen keskeytymisen takia jäin käytännössä tyhjän päälle. Työpaikkaa oli hankala löytää, vaikka olin suorittanut lukion sekä minulla oli kokemusta kaupan-alalta. TE-toimistosta minulle ehdotettiin vierailua Vantaan Ohjaamossa. Ohjaamossa kerroin olevani kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta. Täytin pari lomaketta, vastaanotin muutaman puhelun sekä kävin haastatteluissa. Loppupeleissä sain itselleni koulupaikan sekä työpaikan, jossa suorittaa tutkinto, Kristiina Lahti sanoo tyytyväisenä.

Julia puolestaan aloitti lähihoitajaharjoittelijana Korson vanhustenkeskuksessa myös marraskuussa 2017. Hän työskenteli opintojen loppuajan Myyrinkodissa. Julia valmistui helmikuussa 2020 lähihoitajaksi. Nyt hän työskentelee määräaikaisena Myyrinkodissa huhtikuun loppuun asti, mutta Julia todennäköisesti vakinaistetaan, kun hän saa vielä Valviralta ammatinharjoittamiseen liittyvän oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä, lähihoitaja.

- Olin pitkään kokeillut eri aloja ja työskennellyt monessa eri paikassa, mutta kun pääsin TE-toimiston kautta palvelutaloon avustajaksi, se vain tuntui omalta alalta. Hoitoala on ollut aina mielessä, mutten koskaan aiemmin rohkaistunut hakemaan alalle.

- Työskentelin ensin palkkatuella avustajana Korson vanhustenkeskuksessa. Hoitoala alkoi kiinnostaa. Sitten minulle ehdotettiin oppisopimusta, ja se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Sitten hain Ohjaamon kautta oppisopimuspaikkaa, ja pian opinnot alkoivatkin Variassa, Julia Kovacs kuvailee opintopolkuaan.

Oppisopimus edellyttää omatoimisuutta

Molemmat naiset kertovat oppivansa parhaiten tekemällä ja näkemällä sekä vaikuttavat silminnähden tyytyväisiltä oppisopimukseen opiskelumuotona. Julia kertoo, että koulua oli vain kerran viikossa ja muina päivinä oppiminen tapahtui käytännössä töissä.

- Oppiminen on hauskaa ja aika menee todella nopeasti! Käytännössä oppii paljon enemmän kuin mitä koulunpenkissä istuen. Opintojen aikana minulla vaihtui ohjaaja useaan otteeseen. Toisaalta se oli vain hyvä, sillä opin kaikilta niin paljon erilaisia asioita. Kaikilla oli omat vahvuutensa, Julia sanoo.

- Koen, että työpaikalla tapahtuu suurin osa oppimisesta. Tykkään opetella tekemään asiat käytännössä sen sijaan, että lukisin kirjasta, vaikka toki niistäkin saa hyödyllistä tietoa. Esimiehen ja työkavereiden tuki on ollut korvaamatonta, Kristiina kertoo.

Kristiinan mielestä oppisopimuskoulutus sopii omatoimiselle ja vastuulliselle opiskelijalle, koska suurin osa opintojen etenemisestä on henkilöstä itsestään kiinni. Työssä tapahtuvan oppimisen lisäksi on aika paljon etätehtäviä sekä muutamia tiiviitä koulupäiviä, joiden aikana opetellaan kaikki työelämässä tarvittava. Hän on oppinut työssä kaiken tarvittavan lastenhoitajaksi valmistumiseen ja jopa enemmän.

- Työskentely Korson päiväkodissa oli, ja on edelleen, lämminhenkistä sekä arvostavaa. En tuntenut olevani ainoastaan opiskelija, vaan yksi talon henkilökunnasta. Sain aina tarvitsemani avun, oli se sitten omalta ohjaajaltani tai talon muilta kasvattajilta, Kristiina toteaa ja jatkaa:

- Opintomuotona suosittelen ehdottomasti oppisopimuskoulutusta! Suuren osan tarvitsemasta tiedosta oppii työssä, mikä sopii käytännönläheisille oikein hyvin. Oppisopimuskoulutuksen etuina on työpaikan lisäksi koulusta saadut kaverit, joihin pystyi tukeutumaan, jos joku mietitytti opiskelujen suhteen. Koulujaksoni ajalta olisin toivonut, että aikaisempien opintojen huomioon ottaminen sekä tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen olisi sujunut sulavammin.

- Välillä työ on ollut todella rankkaa niin henkisesti kuin fyysisesti hoitajapulan takia. Oppisopimus on välillä todella rankka kokemus, kun pitää olla töissä ja samaan aikaan tehdä kotitehtäviä sekä lukea tentteihin. Vapaa-aikaa ei aina ollut paljoa, Julia kuvaa.

Vaativuudestaan huolimatta nuoret naiset ovat kokeneet oppisopimuksen antoisaksi, koska ovat päässeet työskentelemään toisten ihmisten kanssa.

- Parasta on lasten kanssa toimiminen ja omien mielenkiinnon kohteiden toteuttaminen lasten kanssa, kuten esimerkiksi metsäretkillä käyminen tai leivonta. Lisäksi hyvät työkaverit sekä heiltä saama tuki, Kristiina luettelee. Myös Julia on samoilla linjoilla:

- Olen aina kunnioittanut ja arvostanut ikäihmisiä. Haluan antaa heille parasta mahdollista hoitoa. Kun töissä saa kiitosta siitä, niin läheisiltä kuin asukkailta, se on paras tunne.

Lisätietoja:

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jolloin siitä maksetaan myös palkkaa.

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkinnosta tai tutkinnon osasta tai sitä pienemmästä osasta, joten se on hyvin räätälöitävissä kunkin opiskelijan ja työnantajan tarpeisiin.

Teksti: Marika Viherlaiho

Kuva: Kristiina Lahti