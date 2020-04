Vantaa hyvittää yksityisen hoidon tuella olevien lasten varhaiskasvatusmaksuja lasten poissaolojen osalta

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella olevien vantaalaisten lasten varhaiskasvatusmaksuja hyvitetään lasten poissaolojen osalta valmiuslain voimassaolon aikana. Asiakasmaksun hyvityksissä noudatetaan samoja periaatteita kuin kunnallisessa ja palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa. Päätöksellä tuetaan lasten hoitamista kotona poikkeusoloissa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hyvitetään lapsen poissaolopäiviltä valmiuslain voimassaoloaikana. Kuukausikohtaisen hyvityksen enimmäismääränä voidaan maksaa kunnallisen varhaiskasvatuksen korkeinta asiakasmaksua 289 €/kk vastaava euromäärä.

Vantaan kaupunki maksaa palveluntuottajalle hyvityksen, jos palvelutuottaja vastaavasti pienentää perheeltä laskuttamaansa varhaiskasvatusmaksua. Palveluntuottaja laskuttaa Vantaan kaupunkia, ja todentaa, että on pienentänyt asiakasmaksua.

Jotta palveluntuottaja voi pienentää lapsen varhaiskasvatusmaksua poissaolojen osalta, huoltajia pyydetään jatkossakin ilmoittamaan lapsensa poissaolosta normaalin käytännön mukaisesti varhaiskasvatuspaikkaan. Yksityisen hoidon tukea saavat vantaalaiset huoltajat voivat tiedustella käytännöstä suoraan lapsensa varhaiskasvatuspaikasta.

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi Suomen valtioneuvosto on linjannut, että huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Vantaan kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen lapsista keskimäärin 80 % on hoidettu kotona 18.3.2020 alkaen.

Ohjeet palveluntuottajille laskutusta varten

Lisätietoja palveluntuottajille ja huoltajille:

varhaiskasvatuspäällikkö Kati Timo, kati.timo@vantaa.fi tai p. 040 577 2018