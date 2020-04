Tanssi ja laula karaokea yhdessä Vaskivuoren lukion virtuaalimieskuoron kanssa!



Katso Tule kanssani kylpyyn -video Youtubessa.

Vaskivuoren lukion mieskuoro ideoi yhdessä johtajansa Jonna Vehmasen sekä muusikko Juho Vehmasen kanssa musiikkivideon, jonka tahdissa vappu sujuu kuin tanssien.

"Jukka Kuoppamäen ja Chrisse Johanssonin takavuosien hitti "Tule kanssani kylpyyn" oli kuorolaisten välitön valinta toteutettavaksi kappaleeksi. Virtuaalikuoro-konseptin visuaalista toteutusta oli mielenkiintoista viedä hieman uuteen suuntaan ja näin syntyi kylpylaulun musiikkivideo. Halusimme tuoda ihmisille täksi vapuksi jotakin hulvatonta, spontaania hassuttelua - videon, jonka kanssa fiilistellä vappua ja tulevaa kesää koronatilanteesta huolimatta", kertoo kuoronjohtaja Jonna Vehmanen.

Vantaalaisessa Vaskivuoren lukion mieskuorossa laulaa noin 20 lukiolaista. Vaskivuoren lukio on suuri, noin 1000 opiskelijan lukio, jossa on yleislukion lisäksi musiikki- ja tanssilukio, sekä medialinja. Vaskivuoren lukion virtuaalikamarikuoron video "Pelottomien riemulaulu" sai valtaisan some-suosion ja se on kerännyt yhteensä jo noin 700 000 katselukertaa.