Kaupunki kiittää henkilöstöään vapun toivekonsertilla

– svengaavan menon takaa Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble Lenni-Kalle Taipaleen johdolla

Kiitokseksi venymisestä ja hienosta työstä Vantaan kaupunki tarjoaa henkilöstölleen toivekonsertin vappuaattona 30.4. klo 13-14. Vantaa-kanavalla lähetettävällä konsertilla halutaan kannustaa ja ilahduttaa henkilökuntaa, joka joutuu työskentelemään poikkeustilan tuomien muutosten ja raskaidenkin tilanteiden keskellä.

Vappukonsertissa kuullaan henkilöstön toivekappaleita ja tiimien tervehdyksiä ja kiitoksia toisille yksiköille. Vantaan Viihdeorkesterilta tilatun konsertin ensemblessa musisoivat Lenni-Kalle Taipale, Osmo Ikonen, Joonas Kaikko, Mikael Konttinen ja Marzi Nyman. Kulttuuritehdas Vernissasta lähetettävän konsertin avaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaan kaupungilla poikkeustilanne on vaikuttanut työmäärään ja työn tekemiseen lähes kaikissa palveluissamme ja tehtävissämme. Korona on kuormittanut henkilöstöä esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelussa, asunnottomien asumispäivystyksessä, lastensuojelussa, sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, nuorisotyössä, koronaterveysasemaksi muutetulla Martinlaakson terveysasemalla, tartuntatauti- ja hygieniayksikössä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella ja viestinnässä. Opettajilla on työnteko mennyt uusiksi, ja varhaiskasvatuksesta, liikunta- ja kulttuuripalveluista, kirjastoista ja monista muista palveluista on ihmisiä siirretty aivan muihin tehtäviin. Uudet haasteet on otettu vastaan mahtavalla asenteella.



- Kaupungin koko henkilöstö on kestänyt muutokset, uudet työt ja kriisinhallinnan todella hienosti. Kiitämme konsertilla kaikkia työntekijöitämme tämän erityisen kriisikevään monien tehtävien ja muutosten hyvästä hoitamisesta. Tsemppi tulee kaikille tarpeeseen. Haluamme tarjota kaikille arjen sankareille ja haastavien tilanteiden kanssa painivalle henkilöstöllemme tällaisen hauskan hengähdyshetken, juhlia virtuaalisesti vappua ja samalla jakaa konsertin kaikkien katsottavaksi. Vappuriemuumme ja kiitokseemme voivat muutkin tulla mukaan, sanoo Viljanen.

www.vantaakanava.fi

#virtuaalivappu