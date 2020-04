Kaupungin asumispalveluissa noudatetaan suojaustoimia koronatartuntojen ehkäisemiseksi

Vantaan hoiva-asumisen palveluissa on todettu joitakin koronatartuntoja asukkailla sekä henkilökuntaan kuuluvilla. Tartuntamäärät ovat ainakin toistaiseksi olleet maltillisia, kun tilannetta verrataan muiden isojen kaupunkien tilanteeseen. Kaikki tartuntaketjut on pyritty katkaisemaan tartuntatautilääkärin ohjeistuksella heti, kun ne on havaittu.

Kun kaupungin asumispalveluissa ilmenee koronatapaus, kaupungin tartuntatautilääkäri määrittelee tilanteen mukaan tarvittavat toimet lisätartuntojen estämiseksi. Mikäli koronatapaukset lisääntyvät, on valmistauduttu perustamaan omat osastot tartunnan saaneille. Kaupunki on ohjeistanut työntekijät toimimaan niin, että sekä asiakkaiden että työntekijöiden turvaamiseksi hoitotilanteissa noudatetaan hyvää hygieniaa ja käytetään tarvittavia suojavarusteita. Suu- ja nenäsuojat ovat käytössä koko ajan ja hoitotilanteissa käytetään tilanteen vaatimia lisäsuojaimia. Näillä toimilla estetään tartuntoja.