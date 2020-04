Kaupunginhallituksen käsittelyyn Kaivokselan koulun perusparannus ja laajennus

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 4. toukokuuta muun muassa Kaivokselan koulun ja uuden Jokiuoman päiväkodin tarveselvitykset sekä joukon asemakaavamuutoksia.

Myyrmäen suuralueen väestöennusteen mukaan syksyllä 2022 Kaivokselan koulussa on noin 700 oppilasta. Tällä hetkellä oppilaita on 600, ja kaikki tilat ovat käytössä. Tilat on alimitoitettu kasvavalle oppilasmääälle ja osittain toiminnallisesti huonosti sijoitettu. Koulua onkin tarve remontoida vastaamaan nykyopetuksen tarpeita ja laajentaa kasvavalle oppilasmäärälle (asia 9). Tarveselvityksessä esitetään koulun sisäpihalle laajennus, johon tulisi uusi monitoimisali. Vuonna 1966 valmistuneen koulun tilat korjataan alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittaen ja siten, että ne soveltuvat monipuolisesti perusopetuksen ja vapaa-ajan toimintaan sekä kuntalaisten käyttöön.

Kaupunginhallitus käsittelee myös Jokiuoman uuden, 256-paikkaisen päiväkodin tarveselvitystä (asia 10). Uusi päiväkoti tarvitaan, sillä Vantaan väestöennusteen 1.2019–1.1.2029 mukaan Myyrmäen suuralueen päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa 752:lla. Päiväkoti rakennetaan osoitteeseen Vihertie 16, ja se korvaa Jokiuoman vanhan päiväkodin sekä Metsikköpolun päiväkodin. Iltaisin piha ja osa tiloista ovat myös asukkaiden käytössä.

Käsittelyssä asemakaavamuutoksia

Veromiehen Pyhtäänkorventielle, reilun kilometrin päähän Aviapoliksen juna-asemasta suunnitellaan uusia asuntoja noin 460 asukkaalle (asia 13). Rakennukset ovat 4−6-kerroksisia. Muutama alueella sijaitseva vanha teollisuus- ja varastorakennus on tarkoitus purkaa. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Uusi asuinrakentaminen sovitetaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan.

Pohjois-Nikinmäen alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja ikäihmisten palveluasumisella (asia 15). Pientalot tulevat Pohjoisen Nikinmäentien varteen ja palvelutalo Täkytien ja Harrikujan risteykseen.

Lisäksi käsittelyssä on asemakaavamuutos, joka mahdollistaa Kuusijärven ja Sipoonkorven vierailijoille suuremman pysäköintialueen, turvallisempia ajoyhteyksiä, lisää rakennuksia rannan läheisyyteen sekä uusia latuja ja reittejä (asia 14). Lisäksi alueelle tulee tiloja luontomatkailuun erikoistuneille yrityksille.

Muita kokouksen aiheita

Hallintosäännön muuttaminen (asia 4)

Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan perustaminen (asia 7)

Ratikan tilannekatsaus ja kaupunginhallituksen seurantaryhmän perustaminen (asia 8)

Vuoden 2020 talouden rajoittamistoimenpiteet (asia 11)

Kokouksen muut aiheet ja esityslista ovat nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.