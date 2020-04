Sairaanhoitaja tien päällä – Katia nauttii liikkuvasta ja itsenäisestä työstä

Kotisairaanhoitaja Katia Paasivirta-Kainulainen kollegoineen vie sairaalatasoiset palvelut ihmisten koteihin vuorokauden ympäri. Reppu matkaan ja menoksi!

Katia on työskennellyt Vantaan kotisairaalassa kuusi vuotta. Kokemusta sairaanhoitajana hän on kartuttanut jo kahdenkymmenen vuoden ajan.

– Parasta omassa työssäni on liikkuvuus, vaihtelevuus ja haasteellisuus. Työ on todella itsenäistä, mikä tuo tietynlaista vapautta tekemiseen, Katia listaa.

Tyypillinen työvuoro alkaa edellisen vuoron antamalla raportilla, potilaiden kansioiden keräämisellä sekä tarvikkeiden kokoamisella. Ja sitten hypätään auton rattiin ja lähdetään kotikäynneille ympäri Vantaata.

Katia kyläilee yhden työvuoron aikana keskimäärin neljässä tai viidessä kodissa. Asiakkaissa on erityisesti infektiopotilaita sekä palliatiivisia eli parantumattomasti sairaita. Ikähaitari on nuorista aikuisista yli 100-vuotiaisiin.

– Tavoitteenamme on tarjota oireita hoitamalla ja oikeanlaisella lääkityksellä mahdollisuus sairastaa tutuissa kotioloissa.

Tukea mahtavalta työyhteisöltä

Työ kotisairaanhoidossa on vaihtelevaa: ensin saatetaan olla käynnillä kodissa, jossa asiakas on juuri nukkunut pois, ja kymmenen minuutin päästä seuraavassa osoitteessa on vuorossa aivan rutiinitoimenpiteitä. Päivän aikana liikutaankin tunnelmasta ja kohtaamisesta toiseen.

– Onneksi tutulla työporukalla kaikenlaisia tunteita voidaan käsitellä, kun kokoonnumme taas yhteen. Jaksamisen kannalta tukea ja tsemppiä antavat työkaverit ovat todella tärkeitä, Katia kiittelee.

Itsenäinen työ tarkoittaa myös sitä, että välillä voi tuntua yksinäiseltä. Töitä toki tehdään ihmisten kanssa, mutta toista saman alan ammattilaista ei ole koko ajan vierellä.

– Joskus kyytiin saattaa hypätä harjoittelussa oleva opiskelija. Se on todella mukavaa vaihtelua, kun saa seuraa ja samalla pääsee ohjaamaan alalle aikovaa uutta tekijää.

Joka päivä uuden äärellä

Katian mielestä työssä kehittyy parhaiten rohkeasti tekemällä. Kotisairaanhoitaja joutuu monesti tekemään itsenäisesti arvioita ja päätöksiä.

– Uutta opittavaa on koko ajan, ja myös vanhoja taitoja tulee ylläpidettyä tehokkaasti. Yksi kotikäynti voi olla todella monipuolinen ja antaa paljon.

Katia haluaa kehittää ammattitaitoaan myös erilaisissa koulutuksissa. Viimeisin uusi avaus on hiljattain ammattikorkeakoulussa aloitettu erikoistuminen, jossa paneudutaan parantumattomasti sairaiden hoitoon.

– Osallistun myös mahdollisuuden tullessa omiin koulutuksiimme, ja näitä toivoisin lisääkin. Osaamisen kehittäminen on ennen kaikkea kiinni omasta motivaatiosta!

