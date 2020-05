Kuva: World Foodorama / Reilu kauppa ry

Pannut kuumaksi — torstaina vietetään Reilua kahvitaukoa

Vantaa on ollut ylpeästi Reilun kaupan kaupunki jo 5 vuotta. Juhlavuonna haluamme kutsua vantaalaiset yritykset ja asukkaat aktiivisesti mukaan Reilun kaupungin toimintaan. Aloittaa voi jo tällä viikolla osallistumalla Reiluun kahvitaukoon torstaina 7.5..

Reilua kahvitaukoa vietetään eri puolella maailmaa ja Reilu kauppa ry on järjestänyt tapahtumaa vuodesta 2008 lähtien. Koronakriisin myötä kahvitauko siirtyy julkisista tiloista ja työpaikkojen kahvihuoneista kotisohville ja virtuaalitapaamisiin. Pandemia-aikana korostuu myös tämän vuoden kahvitauon teema, joka on välittäminen.

- Näinä aikoina, kun kasvokkaiset kohtaamiset eivät ole suositeltavia, on tärkeää pitää yhteyttä itselleen tärkeisiin ihmisiin muilla keinoilla, kuten esimerkiksi virtuaalisilla kahvitauoilla. Reilu kahvitauko on erinomainen keino tehdä samalla hyvää, kertoo Vantaan kaupungin elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaa.

- Reilu kahvitauko on tarkoitettu kaikille, jotka välittävät kahvin alkuperästä. Voimme yhdessä pitää huolta siitä, että juomamme kahvi on vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettua ja siitä maksetaan viljelijälle oikeudenmukaista palkkaa, sanoo Reilu kauppa ry:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Mirka Kartano.

Vastuullisuus on kiinteä osa Vantaan kaupungin toimintaa

Vastuullisuus on Vantaan kaupungin keskeinen arvo, ja kaupunki on sitoutunut reilun kaupan työhön. Globaaliin tuotantoon liittyy edelleen vakavia ongelmia: köyhyyttä, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, haavoittuvassa asemassa olevien syrjintää ja luonnonvarojen ylikuluttamista.

- Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista kahvia juomme – niin kotona, kahviloissa kuin työpaikoilla. Reilu kahvitauko on helppo tapa nostaa vastuullisuuskysymyksiä esiin hauskalla ja yhteisöllisellä tavalla, Reilun kaupan Kartano summaa.

Vantaan Reilun kaupan kannatustyöryhmä on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2020-2021. Toimintasuunnitelman tavoitteena on pitää Reilun kaupungin toiminta aktiivisena: kumppanuuksia niin muiden Reilujen kaupunkien kuin vantaalaisten yritysten kanssa kehitetään, vantaalaiset toimijat osallistuvat vuosittaiselle Reilun kaupan kampanjaviikolle, ja kaupunki etsii aktiivisesti mahdollisuuksia käyttää Reilun kaupan tuotteita.

Tavoitteena on edistää kaupungin toiminnalla eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaisempaa maailmankauppaa.

- Reilun kaupan kaupungin arvonimi tukee Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa ja vastuullisuustavoitteita. Verovaroin ei pidä hankkia tuotteita, joiden tuotannossa on käytetty lapsityövoimaa, loukattu muulla tavoin työntekijöiden oikeuksia tai aiheutettu vahinkoa ympäristölle. Sen vuoksi Reilun kaupungin arvonimi on meille tärkeä asia, painottaa elinkeinopäällikkö Viljamaa.

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä eli Reilu kauppa on järjestelmä tuotteille, joiden tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristöasioiden, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen. Reilu kauppa pyrkii parantamaan kehittyvien maiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä. Reilun kaupan kahvituottajat saavat myymästään kahvista aina vähintään Reilun kaupan takuuhintaa, joka kattaa kestävän tuotannon kustannukset. Lisäksi viljelijöille maksetaan ns. Reilun kaupan lisää. Lisällä on rakennettu esimerkiksi kouluja ja kaivoja sekä tehostettu tuotantoa. Reilun kaupan viljelijät saavat myös koulutusta, josta on heille hyötyä sekä viljelyssä että kaupankäynnissä.

Lue lisää: Reilu Vantaa