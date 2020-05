Virve ”Vicky” Rosti vauhdittaa Vantaan päivää virtuaalisesti

Virve Rosti ja Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble Lenni-Kalle Taipaleen liidaamana juhlistavat tänä poikkeuskeväänä Vantaan päivää virtuaalisesti konsertilla, joka näytetään suoratoistona Vernissasta perjantaina 15.5. klo 13. Musiikin lomassa Virve Rosti ja Mikael Konttinen jutustelevat niin vantaalaisuudesta kuin musiikista.

Virve ”Vicky” Rosti on kaikkien tuntema vantaalainen laulaja, joka tuli tunnetuksi vuonna 1975 kappaleella Kun Chicago kuoli.

Vantaan Viihdeorkesteri on valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu sinfoniaorkesteri, joka ainoana Suomessa on keskittynyt viihdemusiikkiin. Vantaan päivän konsertissa mukana on orkesterin muusikoista koottu ensemble.

Vantaan nimikkopäivää juhlistetaan vuosittain toukokuun 15. päivä. ”Päivää on vietetty jo vuodesta 1992 eli pian kolmekymmentä vuotta” kertoo kulttuurituottaja Lea Rahkola-Kauranen. ”Päivää voivat kaikki vantaalaiset juhlistaa halutessaan nostamalla Suomen lipun salkoon. Vantaan päivän on Vantaan oma juhlapäivä ja vapaaehtoinen liputuspäivä!”

Poikkeustilan takia päivää juhlitaan tänä vuonna virtuaalisesti. Mukaan pääsee suoraan Vantaakanava.fi -sivustolta. Kanavalta löytyy paljon mukavaa katsottavaa, joten kannattaa käydä katsomassa tarjontaa jo etukäteen! Tapahtumat taltioidaan sivustolle, josta niitä voi käydä katsomassa myös myöhemmin.

Tervetuloa juhlistamaan Vantaan päivää turvallisesti perjantaina klo 13 Vantaakanava.fi!

Vantaan päivän historiasta

Helsingin pitäjän nimi, Helsinge, esiintyi vesistön nimenä muodossa Helsingaa jo ennen pitäjän syntyä. Joki antoi sittemmin nimen koko alueelle. Sisämaan hämäläiset antoivat vesistön yläjuoksulle nimeksi Vantaa.

Kuningas Maunu Eerikinpojan kirje virolaisille munkeille oli viime vuosiin saakka varhaisin asiakirja, jossa alue mainitaan. Padisen luostarin munkit saivat tuolla asiakirjalla lohenpyyntioikeuden nykyisen Vantaanjoen koskiin. Kirje on päivätty 15. toukokuuta 1351. Nykyään päivä on Vantaan oma juhlapäivä.