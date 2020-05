Peruskoulujen ovet aukeavat Vantaalla torstaina 14.5.

Etäopetusjakso päättyy torstaina 14.5., kun peruskoulujen ovet aukeavat Vantaalla. Kouluihin on palaamassa valtaosa Vantaan 24 000 oppilaasta. Tietojen mukaan 1776 oppilasta opiskelee viimeiset kaksi viikkoa ennen kesälomien alkua muualla, esimerkiksi lukioiden ja nuorisopalvelujen tiloissa.

Kartanonkosken koulun rehtori Tuija Tammen mukaan etäopiskelujakso sujui koulussa hyvin. Nyt lähiopetukseen palatessa järjestelyt ovat vaatineet paljon, mutta viranomaisten määräysten mukaisesti Kartanonkoskenkin koulu avaa ovensa pitkän etäopetusjakson jälkeen.

Tammi muistuttaa, että koululla oli jo ennen etäopetukseen siirtymistä hyvät valmiudet digiloikkaan. Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Sen pohjalta tehdyn tutkimuksen mukaan digitalisaation taso Kartanonkosken koululla oli korkealla jo ennen etäopetusjakson alkua.

”Opettajat tekivät hyvää työtä, vaikka epäopetus alkoikin niin yllättäen. Juuri nämä jo olemassa olevat rakenteet digitalisaatioon auttoivat koulun opettajia”, Tammi jatkaa.

Etäopetusjakso oli suurilta osin onnistunut

Vantaan kaupunki toteutti etäopetuksen onnistumisesta huoltajakyselyn huhtikuun lopussa. 74 prosenttia huoltajista koki siirtymän onnistuneet hyvin tai todella hyvin. Samaa mieltä on myös Kartanonkosken kahden oppilaan vanhempi Eveliina Raatikainen.

”Oma näkemys ja lasten kokemus on, että etäopetus on toiminut hyvin. Keskittyminen on ollut parempaa ja koulupäiviä on rytmittänyt hyvin se, että lukujärjestystä on noudatettu myös etäopetuksessa. Erittäin haastavassa tilanteessa opettajat saivat todella nopeasti etäopetuksen pyörimään. Siitä iso kiitos heille! Ehkäpä etäopetuksesta ja -oppimisesta saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa.”, Raatikainen kertoo kokemuksista etäopetusjaksolla.

Koulujen avaaminen on herättänyt ristiriitaisia ajatuksia huoltajien kesken. Raatikainen miettii esimerkiksi sitä, miten turvaväleistä saadaan koulutiloissa ja välitunneilla pidettyä kiinni.

”Meille on ollut ok, että lapset palaavat kouluun ja saavat sitä kautta hyvän lopetuksen tälle keväälle. Se varmasti tukee myös koulun alkua ensi syksynä”, toteaa Marle Himberg, jonka kaksi tytärtä käyvät myös Kartanonkosken koulua.

Oppilaiden kesken odottava tunnelma kouluun paluusta

7.-luokkalainen Elvira Himberg odottaa kouluihin paluuta innolla. Elviran mielestä on kiva nähdä opettajat ja luokkakaverit livenä vielä ennen lomaa.

”Olin aika yllättäynyt siitä, kuinka hyvin etäopiskelujakso alkoi sujumaan. Lähiopetuksessa kaipaan eniten sitä, että se on paljon järjestelmällisempää”, Elvira kertoo.

Katso tunnelmat Kartanonkosken koululta täällä.

Torstaina järjestetään Facebookissa live-kyselyhetki niille, joita koulujen avaaminen mietityttää. Kysymyksiin on vastaamassa klo 18.00-18.30 apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.