Sosiaalityöntekijä Venla innostuu onnistumisista ja ihmisten kohtaamisesta

Venla Abney kertoo työstään aktiivisesti Instagramissa, löydät hänet nimellä @sossu.venla. Tutustu myös muiden työntekijöidemme tarinoihin #töissävantaalla!

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on vaativaa asiantuntijatyötä, mutta jokainen onnistuminen palkitsee. Toisen ihmisen auttaminen tuntuu aina yhtä mahtavalta.

Sosiaalityöntekijä Venla Abney on työskennellyt Vantaalla vuodesta 2018 lähtien, ensin Länsi-Vantaan lastensuojelun avohuollossa ja nyt lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksessä. Vantaata ennen työkokemusta karttui muun muassa päihdealan järjestössä.

− Olin haaveillut pitkään lastensuojelussa työskentelystä ja hain heti pestiä, kun sain tarpeeksi opintoja suoritettua, Venla kertoo.

Venlan tyypillinen työpäivä – jos sellaista ylipäätään voi kuvailla − sisältää paljon kahvia, teetä, työkavereiden konsultointia, lastensuojeluilmoitusten vastaanottamista ja toisinaan päivystyksellisiä ”keikkoja”. Lounas on joskus taksissa ahmaistu proteiinipatukka, toisinaan kollegoiden kanssa rauhassa nautittu ateria.

Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystyksen tarkoituksena on auttaa Vantaan asukkaita ja Vantaalla työskenteleviä heidän kohtaamissaan haasteissa. Ihmisiä saa tukea välillä todella kriittisissäkin elämäntilanteissa.

− Oman työni paras puoli on se, että saa tehdä jotain oikeasti merkityksellistä ja vaikuttavaa. Erilaisten ihmisten ja ilmiöiden kohtaaminen on aina yhtä innostavaa. Tärkeintä on kuunnella apua hakevaa ihmistä ja ohjata hänet oikeanlaisen avun piiriin. Haluaisin omalla työlläni välttää sitä, että ihmisille tulisi tunne, ettei häntä kohdata tai kuunnella.

Hyvinvointia työyhteisöstä ja ”hömpästä”

Sosiaalityöntekijän työpäivät voivat olla raskaita ja kiireisiä, joten omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin on tärkeää panostaa. Tämän hetken suurin haaste on se, ettei sosiaalityöntekijöitä ole tarpeeksi.

− Työssäni isoimmat turhautumiset syntyvät tilanteista, kun asiakkaille ei ole mahdollista tarjota hänen tarvitsemaan palvelua oikealla hetkellä.

Venlalla erityisesti toimiva työyhteisö ja hyvä esimies edistävät työhyvinvointia. Hyvänä kakkosena tulee oma Instagram-tili, jossa Venla kertoo erilaisista työssä kohtaamistaan asioista.

− Somettaminen pakottaa tarkastelemaan omaa työtä laajemmasta näkökulmasta sekä kirjoittamaan ylös niitä asioita, joista työssäni nautin. On myös aivan huippua kuulla sosionomi- ja sosiaalityöntekijän opiskelijoilta, että olen herättänyt päivityksilläni heissä kiinnostuksen lastensuojelua kohtaan.

Lisäksi Venla yrittää tukea omaa jaksamistaan pitämällä työn ja siviilielämän erillä toisistaan. Vapaa-aika kuluu muun muassa sarjakuvia piirrellen.

− Kotona en juuri pohdi työjuttuja. Joskus raskaiden työpäivien jälkeen pitää huomio kiinnittää johonkin aivan hömppään, että saa aivot nollattua. Oma vakio hömppäily on 90-luvun vapaapainiotteluiden katsominen iltaruokaa kokkaillessa.

Vantaalla saa tehdä itsensä näköistä työtä

Venlalta kysytään usein somessa, millaista työ sosiaalityöntekijänä on. Vastaaminen tähän kysymykseen on aina yhtä haasteellista, sillä toisaalta omaa työtä tekee mieli hehkuttaa, toisaalta työstä ei haluaisi luoda liian ruusuista kuvaa.

− Onnistumiset ovat elämäni yksiä huippukokemuksia ja isoimmat kohtaamani haasteet ovat olleet lähes mahdottomia ratkottaviksi, Venla tiivistää.

Sosiaalityön parissa juuri aloittelevalle kollegalle tai alalle aikovalle opiskelijalle Venla antaa yksinkertaisen, mutta käytännössä toimivaksi todetun vinkin:

− Neuvoisin laittamaan jäitä hattuun ja opettelemaan asioita uudessa työssä yksi kerrallaan. Sosiaalityön tekeminen vaatii niin isojen kokonaisuuksien hahmottamista, ettei kukaan voi osata kaikkea heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Kuten todettu, sosiaalityöntekijöistä on nyt pulaa, niin Vantaalla kuin monissa muissakin kunnissa. Mikäli sosiaalityö Vantaan kaupungilla kiinnostaa, Venla kehottaa kysymään työstä rohkeasti joltain, joka jo tekee työtä. Näin työstä saa työpaikkailmoitusta monipuolisemman kuvan.

− Vantaan kaupungilla olen päässyt tekemään itseni näköistä sosiaalityötä. Olen saanut vapauden kehittää osaamistani omien mielenkiinnon kohteideni pohjalta. Esimieheni, johtavat sosiaalityöntekijät ja työkaverit ovat olleet koko urani ajan kannustavia.

Sosiaalityöntekijä – tervetuloa töihin Vantaalle! Tutustu avoimiin paikkoihimme.

***



Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.