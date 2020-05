Valtakunnallisena Lastenkulttuuripäivänä 15.5.2020 starttaa lastenkulttuurikeskusten Taideviesti-kampanja

Lastenkulttuuripäivänä 15.5.2020 käynnistyy lastenkulttuurikeskuksesta toiseen lähetettävä lasten ja nuorten taideviesti. Kaikissa lastenkulttuurikeskuksissa ympäri Suomen kiertävä taideviesti nostaa lasten ja nuorten taiteen näkyväksi sekä lasten ja nuorten äänen kuuluvaksi.



Jokaisen lapsen ja nuoren itseilmaisu taiteen keinoin on arvokasta. Taide on leikkiä, keksimistä, löytämistä, mielikuvitusta, iloa ja luovuutta. Taideviestin tavoitteena on, että lasten ja nuorten itse tekemiä, sommittelemia sekä esille laittamia yllättäviä taidemerkkejä ja -jälkiä, voi etsiä ja löytää mitä mielikuvituksellisemmista paikoista arjen ympäristöistä.



Teokset voivat olla esimerkiksi installaatio ikkunassa, liitukuvio kadussa, ympäristötaideteos portinpielessä, lauluesitys parvekkeella tai popup-sirkustemppu puistossa. Taideviesti saa aikaan lasten ja nuorten taiteen ilotulituksen ympäri Suomen. Kaupungit, kunnat ja kylät muuttuvat lasten ja nuorten taiteen näyttämöiksi ja taidegallerioiksi.



Vantaan Lastenkulttuurikeskus haastaa vantaalaiset päiväkodit tekemään ”Taidetta luonnosta”-teemalla ympäristötaideteoksia päiväkotien lähiympäristöön 8.-10.6.2020.



Taideviesti on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja sen jäsenkeskusten yhteinen viestintäkampanja, jolla juhlistetaan liiton 5-vuotissyntymäpäivää ja verkoston yhteistyötä.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on 33 lastenkulttuurikeskuksen keskusjärjestö, joka edistää ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten toimintaedellytyksiä ja vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti.