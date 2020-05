Varpusen sanoja -videoinstallaatio ilahduttaa Koivukylässä

Teoksen avaustilaisuudessa kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikkoa onnittelevat Seija Tulonen ja Anne Kaarna-Suomi. Kuvaaja: Ulla Viskari-Perttu

Koivukylän Rautkallionrinteeseen toteutettu Varpusen sanoja -installaatio on liikkuvaa kuvaa ja tekstiä yhdistävä videoteos, joka kuvastaa Koivukylän moninaisuutta. Kuvataiteilija Vesa-Pekka Rannikon animoitu varpunen on monikulttuurinen symboli ja kesykyyhkyn ohella maailman laajimmille levinnyt lintulaji. Varpusen laulu kuuluu ympäri maailman ja sen laulumurteet vaihtelevat sen asuinpaikasta riippuen.

Varpusen sanoja -teos avattiin tiistaina 12.5. Vaikka teoksen virallinen avajaistilaisuus lintuaiheisine tansseineen jouduttiin koronavirustilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi siirtämään myöhäisempään ajankohtaan, Vesa-Pekka Rannikko ja työryhmä päättivät avata teoksen asukkaiden elämää värittämään suunnitellusti toukokuussa. Voit tutustua teokseen myös Vantaakanavan videolla.

- Ilmassa leijuva ikkuna on yhtä aikaa tuttu ja outo. Sen muoto muistuttaa lähikerrostalojen arkkitehtuurista. Leijuva ikkuna viittaa painovoiman katoamiseen, mielikuvitukseen ja lentämiseen, mutta myös arkipäiväiseen elämään ja Koivukylän ympäristöön, kuvailee Vesa-Pekka Rannikko teosta.

Koivukylässä Kytötien ylittävältä kävelysillalta asti näkyvä led-näyttö leijuu 4 metrin korkeudessa kahden pylvään väliin kiinnitettynä. Havukosken puolelta teoksen voi havaita jopa Rautkallion leikkipuiston takana olevista kerrostaloista asti.

Runoilija Pauli Tapion teokseen kirjoittama teksti perustuu Koivukylän ympäristöön, varpusen lauluun ja sen arkisuuteen. Teksti leikkii sanojen monikielisyydellä ja linnunlaulun ominaisuuksilla. Koivukylän monikulttuurisuus peilautuu näin teoksen kirjoituksiin. Teksti esitetään käsinkirjoitettuna animaationa. Sanat ja kirjaimet ilmestyvät kuvaan ja katoavat tekstin edetessä. Video näytöllä on n. 50 minuutin mittainen. Sinä aikana kukin teksti tulee kerran esille näytöllä. Ohikulkija tai asukas ei välttämättä näe kaikkia tekstejä yhden katselun aikana. Tekstit jäävät fragmenteiksi, jotka yhdistyvät ihmisten mielessä vähitellen. Teos pohtii myös eritysesti eliöiden välisen kommunikaation mahdollisuutta sellaisessa tilanteessa, jossa sanoja on mahdoton ymmärtää.

Installaatio on nähtävissä joka päivä klo 6– 22. Yöaikaan klo 22-06 näytöllä esitetään teoksesta pimeään aikaan sijoittuva yöversio, jossa pilvimaiseman tilalla näkyy kuunvalo. Led-näytön voimakkuus säädetään siten, ettei se häiritse lähitalojen asukkaita.

Installaatio on osa monivuotista Lentävät kaupunkilaiset -julkisen taiteen konseptia

Teoksen led-näytön muoto on sama kuin Kytötie 28 -osoitteessa sijaitsevan kerrostalon julkisivuun projisoitu Sulka ja tähdet -teos, joka julkaistiin syksyllä 2018. Molemmat teokset kuuluvat Koivukylän julkisen taiteen suunnitelmaan, joka kattaa Koivukylän keskustan ja Havukosken asuinalueen. Julkisen taiteen hankkeet rahoitetaan myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmasta, jonka tarkoituksena on parantaa kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Teoksen alapuolella sijaitsevan portaikon valosuunnittelusta vastaa Ari Tiilikainen (Lite Designs). Lednäytön rakenne on suunniteltu yhteistyössä insinööri Heikki Vanteen (Pöyry Finland Oy) sekä videotekniikasta vastaavan Jorma Saarikon (Pro Av Saarikko) kanssa. Varpusen sanat -teoksen on tilannut Vantaan kaupunki. Tilaajan edustajana teosta oli avaamassa hankkeen vetäjä Seija Tulonen Kadut ja puistot -yksiköstä. Teos kuuluu Vantaan taidemuseon kokoelmaan, jonka kuraattorina on toiminut Anne Kaarna-Suomi.

Tutustu Varpusen sanoihin Vantaakanavan videolla osoitteessa https://vantaakanava.fi/varpusen-sanoja/