Uusi sähköinen kanava vantaalaisille kotikaupungin asioihin vaikuttamiseen

Vantaa on ottanut käyttöön kevään 2020 aikana osallistuvavantaa.fi-verkkopalvelun. Palvelu helpottaa kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista kaupungin toiminnan, palvelujen ja ympäristön suunnitteluun.

Osallistuvavantaa.fi-palvelussa viestitään asioista, joita kaupungissa tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Sen avulla voi myös seurata, miten osallistuminen on vaikuttanut hankkeen etenemiseen. Vantaalaiset voivat palvelussa lisäksi vastata kyselyihin, kommentoida suunnitelmia ja keskustella eri aiheista.

Palvelu on suunniteltu palvelemaan sen käyttöä mobiililaitteilla ja sen ulkoasussa on haluttu panostaa selkeään visuaaliseen ilmeeseen. Sen käyttöönotto kehittää etenkin lasten, nuorten ja vieraskielisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin asioihin. Kieliversioita palvelusta on laadittu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (tulossa kesällä 2020).

Sähköistä osallisuusympäristöä kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa

Osallisuusympäristön ensimmäiset vaikuttamismahdollisuudet vaihtelevat vapaa-ajan palveluista kaupungin rakentamiseen. Vantaalaiset ovat löytäneet palvelun pariin jo lupaavasti. Kivistöön avattava kirjasto kysyi ideoita kirjaston suunnitteluun ja sai kyselyyn yli 800 vastausta. Kysely pysäköinnin kehittämisestä tavoitti alkukeväästä yli 600 vantaalaista.

Osallistuvavantaa.fi-palvelun toteuttamisesta vastaa Mapita Oy, joka on karttakyselytyökalustaan tunnettu ohjelmistoyritys. Vantaa on heidän uuden palvelunsa ensimmäinen käyttäjä. Palvelua kehitetään edelleen niin kaupunkilaisia kuin kaupungin työntekijöitäkin kuunnellen.

Tavoitteena on saada palvelusta sujuva vuorovaikutuskanava vantaalaisten ja asiantuntijoiden välille. Korona-ajan haasteet ovat kannustaneet monet asiantuntijat ja asukkaat erilaisten verkkopalvelujen pariin, mikä näkyy myös osallistuvavantaa.fi-palvelun kävijämäärissä.

Sähköisen osallistumisen rinnalla jatkossakin perinteisempiä vaikuttamiskanavia

Alkuvuodesta on selvitetty vantaalaisten näkemyksiä kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Tuloksissa sähköisiä kyselyjä pidettiin heti kunnallisvaaleissa äänestämisen jälkeen mieluisimpana osallistumisen tapana. Osallistuvavantaa.fi-palvelu helpottaa osallistumista ja vaikuttamista myös vaalien välillä.

Sähköiset palvelut ovat aikaisemmin saaneet kritiikkiä esimerkiksi siitä, että kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkon kautta. Osallistuvavantaa.fi-palvelun tarkoituksena ei ole korvata kasvokkaisia kohtaamisia, kuten asukasfoorumia ja muita asukastilaisuuksia, vaan palvelu täydentää perinteisiä osallistumisen keinoja.

Mobiileja osallistumismahdollisuuksia kehitetään osana Osallistuva Vantaa-mallia (Vantaan kaupungin strategia 2017-2021).