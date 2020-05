Meidän Hakunila ja Meidän Martsari – osallistuva budjetointi käynnistyy elokuussa

Hakunilassa ja Martinlaaksossa pääsee pian vaikuttamaan lähiympäristön kehittämiseen uudella tavalla, kun Vantaalla käynnistyy osallistuva budjetointi. Osallistuva budjetointi on asukkaiden väylä päättää kaupungin rahojen käytöstä. Sekä Hakunilaan että Martinlaaksoon on varattu 50 000 euroa kaupungin budjetista käytettäväksi asukkaiden ehdotusten ja äänestyksen mukaan.



Osallistuvassa budjetoinnissa keskitytään nyt lähiympäristön viihtyisyyden lisäämiseen kaupungin alueilla eli puistoissa, kaduilla, liikunta-alueilla sekä koulujen ja päiväkotien pihoilla. Rahaa voitaisiin käyttää esimerkiksi uusiin penkkeihin, liikuntavälineisiin tai pyörätelineisiin.



- Asukkaat tuntevat oman kaupunginosansa parhaiten, joten alueiden kehittämiseksi odotetaan monipuolisia ideoita, kertoo kaupungininsinööri Henry Westlin.



Syksyn aikana on mahdollisuus sekä ideoida että äänestää



Elokuussa käynnistyvässä ideointivaiheessa ideoita kerätään sekä sähköisesti että koronatilanteen salliessa myös paikan päällä Hakunilassa ja Martinlaaksossa. Kuka tahansa saa jättää idean ja ideoida voi joko yksin tai porukalla. Ideoiden tulee liittyä lähiympäristön kehittämiseen sekä johonkin seuraavista teemoista: viihtyisyys, yhteisöllisyys, esteettömyys, hyvinvointi ja turvallisuus. Idea voi olla joko pieni investointi, esimerkiksi leikkiväline, tai toimintaa, kuten puistojumppaa. Toivomme yleishyödyllisiä ideoita, joiden toteuttamisesta olisi iloa monille Hakunilan ja Martinlaakson asukkaille.



Ideointivaiheen päätyttyä kaupungin asiantuntijat tutustuvat ideoihin ja niistä kehitetään äänestykseen eteneviä ehdotuksia yhdessä asukkaiden kanssa. Äänestyksessä kaikki 12 vuotta täyttäneet Hakunilan ja Martinlaakson asukkaat pääsevät vaikuttamaan siihen, mitä 50 000 eurolla alueella tehdään. Ehdotuksista toteutetaan eniten ääniä saaneet sen mukaan, mitkä mahtuvat käytettävissä olevaan rahasummaan. Äänestyksen voittaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2021.



Osallistuva budjetointi on vaikuttamismahdollisuutena melko uusi, ja siinä yhdistyvät sekä talouden että demokratian näkökulmat. Vantaalla osallistuvaa budjetointia on kokeiltu yksittäisiä kertoja jo aiemminkin, esimerkiksi Meidän Korso -hankkeessa alkuvuodesta 2019. Nyt toteutettava osallistuva budjetointi on osa Vantaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.