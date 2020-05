Tapaamisauto mahdollistaa vanhusten ja läheisten kohtaamiset

Vantaalla on viime viikkoina valmisteltu autoa, joka mahdollistaa tapaamiset korona-aikana palvelutalojen asukkaiden ja heidän läheistensä välillä.

Tapaamisauto on pikkubussi, jonka perään on asennettu invahissi. Lisäksi auton sisällä on läpinäkyvä väliseinä, jotta tapaamiset voidaan toteuttaa turvallisesti.

Tänään käyttöön otettavaa tapaamisautoa pilotoidaan ensin Simonkylän vanhustenkeskuksessa ja Marjatta-säätiön yksiköissä, joissa on yhteensä yli 100 asiakasta.

Tapaamiselle varataan aikaa noin puoli tuntia. Suunnitelmissa on, että hoitaja saattaa vanhuksen autolle ja takaisin. Tapaamisauton puhdistus ja tuuletus kestää toiset puoli tuntia. Vantaan tartuntatautiyksikkö on mukana siivoamisen suunnittelussa. Vierailuaikojen varaamisesta tiedotetaan vielä erikseen.