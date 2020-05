Vantaan sisäliikuntapaikkoja avataan 1.6.2020

Vantaan kaupungin sisäliikuntapaikkoja avataan 1.6.2020. Paikoista avataan:

Myyrmäen ja Tikkurilan uimahallit ja kuntosalit

Myyrmäen jäähalli 1

Tikkurilan harjoitusjäähalli

kalliosuojat

Energia Areena

jalkapallohallit

Myyrmäen urheilutalo

Rajakylän tenniskeskus

Tikkurilan urheilutalon muut tilat, paitsi palloiluhalli

Lumon liikuntatilat

koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten liikuntasalit ja muut tilat

Tilat ovat käytössä maanantaista 1.6. alkaen. Liikuntapaikkojen poikkeusaukioloajat on julkaistu verkkosivuillamme. Martinlaakson uimahalli ja kuntosali palvelee asiakkaita 17.8.2020 alkaen. Hakunilan uimahalli oheistiloineen on suljettu vuoden 2020 loppuun saakka remonttien vuoksi. Tilojen siivousta on tehostettu.

Tiloihin saa tulla ainoastaan täysin terveenä. Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

Tiloissa voidaan harjoitella Timmi-järjestelmän mukaisilla käyttövuoroilla ottaen huomioon koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi annetut ohjeet. Toiminta tulee järjestää lähikontakteja välttäen ja viranomaisten määräämiä ryhmäkokoja noudattaen. Toiminnan järjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautitilanne pahene. Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Ulkoliikuntapaikat avattiin 14.5. harjoitustoimintaa varten. Ulkoliikuntapaikkojen yhteydessä olevat pukuhuone- ja wc-tilat ovat käytössä 1.6. alkaen.

Kaikkien tilojen osalta peritään normaalit käyttövuoromaksut 1.6.2020 alkaen.

Aluehallintoviraston määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Kilpailu- ja ottelutapahtumia voi järjestää ulko- ja sisäliikuntapaikoissa 1.6. alkaen aluehallintoviraston määräysten mukaisesti erityisjärjestelyin. Kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä 30.6.2020 asti.

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.