Koulut päättyvät lauantaina 30.5.2020, mutta kouluilla ei koronapandemian vuoksi päättäjäisjuhlia järjestetä. Odotettavissa kuitenkin on, että suosituksista ja rajoituksista huolimatta useat lapset ja nuoret kokoontuvat yhdessä juhlimaan kesäloman alkua.

Tyypillistä on, että päättäjäisten juhlinnassa nuorten päihteidenkäyttö yleistyy ja sen myötä erilaiset onnettomuusriskit kasvavat. Suurin osa lapsista ja nuorista juhlii kuitenkin koulujen päättymistä siististi ja ongelmitta tänäkin keväänä.

Aiempina vuosina juhlinta on työllistänyt runsaasti poliisia, ambulansseja, nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoistoimijoita. Myös tänä vuonna tilanteeseen on varauduttu ja suosituimmilla kokoontumispaikoilla ovat mukana Itä-Uudenmaan poliisi, Vantaan kaupungin nuorisotyö ja SPR:n päivystyspalveluauto ja vapaaehtoisia. Poliisi ohjeistaa huoltajia ja nuoria omalla tiedotteellaan.

Juhlaillan hämärtyessä onnettomuusriskit kasvavat

Nuorten suosimia kokoontumispaikkoja Vantaalla ovat perinteisesti koulujen ja päiväkotien pihat ja yleiset puistoalueet. Itä-Vantaalla suosittuja ovat lisäksi Kuusijärven ulkoilualue, Dixin ympäristö ja Heurekan puisto sekä Länsi-Vantaalla Jokiuoman puisto. Osa vantaalaisnuorista suuntaa tuhansien muiden nuorten tavoin myös Helsingin keskustaan sekä Järvenpään Rantapuistoon juhlimaan.

Osa juhlijoista on aiempina vuosina ollut vahvasti päihtyneitä. Aikaisempina vuosina vahinkojen ja onnettomuuksien lisäksi on esiintynyt myös rikoksia, kuten pahoinpitelyitä, seksuaalista ahdistelua ja ryöstöjä. Päihtyneellä on muita suurempi riski joutua rikoksen tai onnettomuuden uhriksi.

Ole tavoitettavissa puhelimitse

Poliisi, lastensuojeluviranomaiset tai nuorisotyöntekijät ovat yhteydessä alaikäisen lapsen huoltajiin, mikäli nuori tavataan päihtyneenä tai on tehnyt rikkeen. Viime keväänä vanhemmat olivat kiitettävästi tavoitettavissa, vastasivat puheluihin ja hakivat nuoria itse kotiin tapahtumapaikoilta. Huoltajien kannattaa olla siis tavoitettavissa puhelimitse erityisesti juhlailtana ja vastata tuntemattomasta numerosta tuleviin puheluihin.

Vantaan kaupungin nuorisotyöntekijät palvelevat myös puhelimitse. Jalkautuvaa nuorisotyötä koordinoi Itä-Vantaalla Juho Outavaara p. 0400 414356, Länsi-Vantaalla Juha Huopainen p. 040 631 8685. Numeroon voi soittaa, jos on huolissaan omasta tai toisen nuoren tilasta.

Vanhempien olisi hyvä keskustella nuorten kanssa päättäjäisillan juhlintaan liittyvistä riskeistä. Sopikaa yhdessä pelisäännöistä, jottei mukava ilta pääty poliisin puheluun tai ikävään loukkaantumiseen.

