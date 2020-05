Vantaan sosiaali- ja terveyspalvelut sai merkittävän suojainlahjoituksen Okmeticilta

Vantaalainen Okmetic Oy on lahjoittanut 100 000 suu-nenäsuojusta Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluille. Suojaimet saapuivat Vantaalle eilen 26.5.2020.

- Olemme iloisia ja erittäin kiitollisia Okmetic Oy:n lahjoituksesta. Suojaintilanne on maailmassa, Suomessa ja myös Vantaalla erittäin haasteellinen. Tarve on kova ja hinnat ovat markkinoilla nousseet huimasti. Meillä on jopa ollut vaikeuksia saada suojaimia. Haluan lämpimästi kiittää vantaalaista Okmetic Oy:tä lahjoituksesta, joka tulee todelliseen tarpeeseen, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Lahjoitetut suojaimet menevät lapsiperheiden palvelujen ja vanhusten kotihoidon käyttöön.