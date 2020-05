Viikkojen odotus palkittiin - tapaamisauto ja pihatapaamiset tuovat läheiset ja vanhukset yhteen

Tapaamisauton pilotointi on alkanut tällä viikolla sekä Simonkylän hoivakodissa että Marjatta-säätiön Leena-kodin hoivayksiköissä.

Aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta ja linnut laulavat jo vehreissä puissa. Tänään Hilkan ja Reinon odotus palkitaan, kun he pääsevät näkemään toisensa pitkän tauon jälkeen. Korona-aikana vierailut vanhusten hoivakodeissa ovat olleet kielletty ja yhteydenpito on rajoittunut videopuheluihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päivitetyssä ohjeistuksessa on kuitenkin nyt kiinnitetty erityistä huomiota siihen, miten yli 70-vuotiaiden yhteydenpitoa läheisiin voidaan toteuttaa turvallisesti. Vantaalla tähän ratkaisuksi on otettu käyttöön tapaamisauto ja pihatapaamiset.

Hilkan ilme kirkastuu, kun hänen miehensä Reino tuodaan ulos Simonkylän hoivakodin ovista. Etäisyyttä tulee pitää kaksi metriä koko ajan, mutta jo toisen näkeminen kasvokkain tuntuu hyvältä.

- Ennen kävin tapaamassa Reinoa joka päivä täällä. Kyllä tämä korona-aika on ollut kova paikka meille, kertoo Hilkka herkistyen.

Tapaamisautoksi on muokattu pikkubussi, jonka sisällä on läpinäkyvä väliseinä. Tilassa voi turvallisesti istua vastakkain ja vaihtaa kuulumisia. Hygieniayksikkö on kuitenkin rajoittanut vierailuaikaa viiteentoista minuuttiin, minkä jälkeen autoa tuuletetaan ja desinfioidaan. Simonkylän hoivakodin 3:n osaston esimies Sanna Kostamo kertoo, että kaikki tapaamiset ovat menneet hyvin ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tarjottuun palveluun.

- Meiltä on lähtenyt tiedote omaisille tapaamisaikojen varaamiseen liittyen ja tällä hetkellä varaukset kulkevat osastojen esimiesten kautta. Lisäksi on mahdollista sopia pihatapaamisia hoitajien kanssa, kertoo Kostamo.

Kuulumisien vaihtoa ja kesän ihastelua

Tapaamisautoa on tarkoitus testata ensin Simonkylän hoivakodissa ja Marjatta-säätiön asumispalveluyksiköissä ja saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus laajentaa käyttöä myös muihin Vantaan kaupungin hoivakoteihin.

Toisen mahdollisuuden yhteiseen kasvokkaiseen hetkeen on tarjonnut hoivakotien pihatapaamiset. Simonkylän asukas Irene ja hänen vanhin poikansa Jari tapasivat nyt ensimmäistä kertaa toisensa pitkän ajan jälkeen muutenkin kuin videopuhelun välityksellä.

- Täällä Simonkylässä on hyvin kodinmukaista asumista ja äiti on sopeutunut hyvin tänne. Tiedottaminen pihatapaamisista on ollut todella hyvää ja olimme heti kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta, kertoo Jari.

Pihatapaamisia pystytään järjestämään matalalla kynnyksellä, ja tuleva kesä tarjoaakin hyvän mahdollisuuden ulkoilla yhdessä. Irenen ja Jarin jälleennäkemisessä muisteltiin vanhoja aikoja ja ihasteltiin kesäistä luontoa.

- Toivottavasti tällaiset hyvät säät jatkuvat. Tulemme varmasti perheenkin kanssa käymään uudestaan tällaisessa pihatapaamisessa, iloitsee Jari.

Hilkka vilkuttaa vielä Reinolle lähtiessään ja hymyilee iloisesti. Tapaaminen sujui Hilkan mukaan hyvin ja hän kertoo, että aikoo hyödyntää tapaamisautoa ja pihatapaamisia jatkossakin. Toisen näkeminen tapaamisautossa ei tietenkään ole täysin samanlaista ja korvaa toisen koskettamista, mutta Hilkan mukaan ainakin lentosuukot lentelivät avioparin välillä rakkauden merkkinä myös lasin läpi.