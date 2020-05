Maalari-artesaaniksi valmistuva Inka innostuu entisöintikohteista

p> Tutustu myös muiden Vantaalta valmistuvien tarinoihin:

Vantaan ammattiopisto Variasta valmistuu tänä keväänä yhteensä 716 opiskelijaa. Yksi heistä on 19-vuotias maalari-artesaaniopiskelija Inka Laakso.

- Maalari-artesaanit tekevät pääasiassa entisöintiä ja restaurointia vanhoihin kohteisiin. Tutkinto on laaja, ja me osataan tehdä työ perinteiden mukaan. Opintoihin kuuluu esimerkiksi koristemaalauksia, Inka kertoo alasta.

Inka on viimeisiä Variasta valmistuvia maalari-artesaaneja. Nykyään tutkinto kulkee pintakäsittelijän nimikkeellä ja keskittyy pääasiassa uudiskohteisiin. Maalari-artesaanin ala on tuntunut Inkasta omalta, ja opinnoissaan hän pääsi tekemään sitä, mitä opiskelulta odottikin.

- Oon tykännyt opiskelusta todella paljon! On ollut mukavia opettajia ja henkilökuntaa, ja tukea on saanut aina. Parasta on ollut lähiopiskelu ja luokan kanssa oleminen. Olen saanut tutustua ihaniin ihmisiin, Inka summaa.

Inkan opinnot olivat aivan loppusuoralla, kun Variassa siirryttiin maaliskuussa koronaviruspandemian vuoksi etäopetukseen.

- Meiltä puuttui muutama kurssi, joita sai sitten osittain etänäkin tehtyä. Saimme kuitenkin palata kouluun tekemään lopputöitä, ja saatiin ne hyvin ajallaan valmiiksi, Inka kertoo.

Valmistujaisjuhlintaa on Inkan perheessä päätetty siirtää syksymmälle. Suunnitelmissa on kuitenkin kakkukahvit perheen kesken.

Koronaviruspandemia on sotkenut partiota ja purjehdusta harrastavan Inkan kesäsuunnitelmia, mutta tulevaisuudensuunnitelmista on selvillä ainakin se, että Inka aikoo etsiä töitä.

- Haluaisin ehdottomasti tehdä restaurointikohteita ja päästä tekemään vanhaa, Inka innostuu.

Lopuksi Inka rohkaisee myös muita lähtemään opintoihin avoimin mielin.

- Kannattaa lähteä vaan rohkeasti kokeilemaan! Alaa saa vaihtaa, ja apua ja vinkkejä kannattaa kysyä opettajilta, Inka vinkkaa tulevaisuuden varialaisille.