Nea Tomminen tähtää tekniikan alalle

Vantaan lukioista valmistui tänä keväänä 904 ylioppilasta. Yksi heistä on Martinlaakson lukiosta valmistuva Nea Tomminen, joka suuntautui erityisesti matemaattisiin aineisiin. Hän kirjoitti tänä keväänä pitkän matematiikan, fysiikan ja äidinkielen. Edellisenä syksynä olivat olleet vuorossa jo historia ja englanti. Hän iloitsee, että syksyn kirjoitukset olivat vielä aivan normaalit ja kaikki yo-kokeet saatiin järjestettyä keväällä, vaikkakin tiivistetyssä aikataulussa. - Osalla ylioppilaista oli kyllä todella vaikeaa, kun saattoi olla neljäkin koetta peräkkäisinä päivinä. Ylioppilaskirjoitukset olivat yllättävän rankat. Kirjoitusten jälkeen aikaa on kulunut palautumiseen niin Nealla kuin hänen kavereillaan.

Tomminen oli aktiivinen lukiolainen. Hän ehti lukion ohessa myös työskennellä pari päivää viikossa Rush Trampoliinipuistossa. Martinlaakson lukiossa Tomminen oppi itsenäistä työskentelyä ja arvosti saamaansa laadukasta opetusta ja hyviä puitteita. – Lukiolaisen on tärkeää ymmärtää, ettei opiskele koetta tai opettajaa, vaan itseään ja tulevaisuuttaan varten. Vinkiksi hän antaa lukiolaisille, että ainevalinnat kannattaa tehdä omien kiinnostuksen kohteiden eikä kavereiden valintojen mukaan. Pidemmällä opinnoissa asiat menevät vaikeiksi. Kannattaa todella opiskella sitä, mikä itseä kiinnostaa.

-Liikunta on erinomainen stressin purkaja, Tomminen muistuttaa. Nykyisin hän nauttii eniten salilla käynnistä. Tosin koronakevät on tuonut uusia yllättäviä asioita elämään – ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta on oppinut nauttimaan.

Kiinnostus matemaattisiin aineisiin näkyy myös jatko-opintovalinnoissa. Tomminen haki opiskelemaan Aalto yliopistoon informaatioverkostoja ja tuotantotaloutta sekä lisäksi Tampereen yliopistoon tuotantotaloutta. Koronan vaikutukset ulottuvat myös pääsykokeisiin. Vain kahdeksan opiskelijaa pääsee pääsykokeen perusteella sisään hänen ykkösvaihtoehtoonsa, informaatioverkostoihin. 80 % opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella.

Nyt kuitenkin juhlitaan ylioppilaita! -Harmittaa valtavasti, että juhlat jäävät vain perhepiiriin keväällä. Perheen kanssa kilistetään skumppaa lasilliset ja kummit ovat luvanneet tulla pihalle onnittelemaan, kertoo Tomminen. Syksyllä on edessä isommat juhlat. - Olisin kuitenkin toivonut, että syksyn juhlat lukioissa olisi voitu järjestää lauantaina perjantain sijaan. On syytä juhlaan kahtena peräkkäisenä päivänä.

Onnea ylioppilaille ja valmistuneille!