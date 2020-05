Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn Kivistön kaupunkikeskuksen palvelut

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetään kilpailun järjestämistä alueen palvelukeskittymän toteuttamisesta. Lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 2.6.

Kivistöön on valmistunut tuhansia uusia asuntoja viime vuosina ja alueen asukkaat ymmärrettävästi odottavat alueelle nykyistä monipuolisempia palveluja. Edelliset Kivistön kauppakeskuksen suunnitelmat eivät olleet enää nykyisessä markkinatilanteessa toteuttamiskelpoisia. Hankekokonaisuus osoittautui liian suureksi ollen noin kauppakeskus Jumbon kokoluokkaa. Vuonna 2015 solmitut esisopimukset raukesivat 24.5.2020. Nyt kaupunki hakee maltillisempaa, paikallista palvelukeskittymää, joka vastaa Kivistön asukkaiden palvelutarpeisiin.

Kaupunkia on lähestynyt useampi toimija, jotka olisivat kiinnostuneita toteuttamaan palvelukeskittymän omalla konseptillaan. Tästä syystä kaikkien toimijoiden tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi, kaupunki esittää kilpailun järjestämistä ripeällä aikataululla. Toimijan valinnassa tulevat painottumaan suunnitelman laatutekijät, kuten palvelukeskittymän toiminnallisuus, käyttäjälähtöisyys ja ekologisesti kestävä toteutustapa sekä toimijan maa-alueesta tarjoama ostohinta. Vantaan kaupunki omistaa 12 000 m2 suuruisen kilpailualueen maat kokonaisuudessaan. Kilpailun ratkaisun jälkeen kaupunki ensin vuokraa voittajalle kilpailualueen ja on valmis myymään sen kun 70 % palvelukeskittymästä on rakennettu.

Palvelukeskittymään on suunniteltava kaupungin tarpeita varten myös noin 1000 k-m2:n terveysasema ja noin 1500 k-m2 :n verran kaupunkikulttuurin ja asukaspalvelujen tiloja, kirjastoa sekä nuoriso- ja kulttuuritoimen tiloja varten sekä mahdollista avointa päiväkotia varten. Kaupunki on valmis vuokraamaan tilat 15 vuodeksi.

Lisäksi esityslistalla muun muassa:

Kelokuusenkujan asemakaavamuutos (asia 11)

Kuusijärven ulkoilusillan nimeäminen (asia 12)

Petikontie 23-25 asemakaavamuutos (asia 13)

Vanha Nurmijärventie 36:n asemakaavamuutos (asia 14)

Santamäentie 15 asemakaavamuutos (asia 15)

Myyrmäen keskustasta tonttien myyntejä (asiat 20-22)

